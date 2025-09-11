Donald Trump ha enviado un mensaje a la nación en el que recuerda a Charlie como un gran patriota

UtahUn disparo acabó con la vida de Charlie Kirk. El activista ultraconservador de 31 años daba una charla multitudinaria en la Universidad de Utah. El ataque se produjo justo cuando hablaba de tiroteos masivos. Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó su muerte.

La Policía ha detenido a dos personas que después dejaba en libertad, por lo que todavía se busca al autor del disparo. Donald Trump ha enviado un mensaje a la nación en el que recuerda a Charlie como un gran patriota, con una enorme fe y atribuye el atentado a la retórica de la izquierda radical. El expresidente estadounidense Barack Obama también se ha pronunciado al respecto en redes sociales.

Charlie estaba hablando de la violencia de las bandas cuando recibió el disparo

Charlie Kirk llegó al campus universitario de Utah para participar en su evento en el que debatía en público y confrontaba ideas polémicas con jóvenes universitarios. Regaló gorras al público, donde se encontró con muchos fans y detractores. El activista se sentó en su carpa y animó al público. Charlie dijo que iban a estar un par de horas y el público se vino arriba. Pero, en apenas 20 minutos, mientras hablan de tiradores trans en escuelas y tiroteos masivos ocurrió el ataque.

"¿Cuántos autores de tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?", le preguntó uno desde el público. "¿Contando o sin contar la violencia de bandas?”, le respondió el activista. Justo en ese momento, recibió un disparo en el cuello. Los asistentes escaparon corriendo en un inmenso caos, produciéndose una avalancha. A Charlie se lo llevaron corriendo a una furgoneta supuestamente en estado crítico, aunque el calibre y la zona de impacto hacían pensar en lo peor.

Desde una figura extraña en el tejado hasta sospechosos que han sido liberados

En un streaming se ve la reacción de unos jóvenes en una azotea cuando escucharon el tiro. Todo el mundo se escondía tras las macetas, se tiraba al suelo o salía corriendo. Otro joven grabó una figura extraña asomando por el tejado. Sobre la mesa quedan muchas teorías como el del señor con una gorra, del que dicen que parece hacer gestos para dar el visto bueno al disparo, que le quitó la vida, tras tocarse la nariz y la gorra.

A otro señor mayor lo detuvieron como sospechoso por un vídeo que ahora corre como la pólvora. Él gritaba que le disparasen pero, al parecer, no es el tirador. Tampoco lo es otro que arrestaron con un fusil de aire comprimido. Un chaval aprovechó el momento para robar gorras mientras el resto de las personas salía corriendo.

Trump pone el punto de mira en la izquierda radical

Con el campus vacío, se pueden hacer hipótesis de las presuntas posiciones y distancias del francotirador del que ya se especula que no es ningún aficionado. De la carpa de Charlie al supuesto lugar del disparo habría casi 200 metros. Con las banderas a media asta y en medio de la conmoción por el asesinato de Charlie Kirk, Donald Trump se dirige a la nación en un discurso que, lejos de conciliar, acusa a sus oponentes políticos.

"Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que vemos hoy en nuestro país y debe cesar de inmediato", clama Trump desde el Despacho Oval. Lo hace sin hacer mención alguna a la violencia sufrida por los políticos de izquierda.

"Este tipo de violencia es despreciable y no tiene cabida en Estados Unidos", asegura Joe Biden

"Nada de lo que diga podrá unirnos como país", asegura el Gobernador de Utah. El expresidente de EE.UU, Barack Obama, recalca que no se sabe todavía qué motivó al autor del ataque y el expresidente Joe Biden subraya que este tipo de actos no tienen cabida en la democracia.

Mientras, en la Cámara de Representantes, los republicanos intentaban guardar un minuto de silencio con el que algunos demócratas no estaban de acuerdo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, pide a las tropas una oración por su amigo. Un gesto que, en redes, es afeado y aplaudido por partes iguales. Es una muestra de la polarización del país que, tras el asesinato del activista trumpista, es aún más evidente.