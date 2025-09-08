La Policía lo ha matado durante un enfrentamiento armado en la región de Waikato

WaikatoUn padre se llevó a sus hijos al bosque de Nueva Zelanda en plena batalla por la custodia en 2021. Desde entonces, estaban desaparecidos. En cuatro años solo lo han visto un par de veces en varios robos y en varios vídeos de cámaras de seguridad. Hasta hoy. La Policía lo ha matado durante un enfrentamiento armado en la región de Waikato, al noroeste de Auckland (Nueva Zelanda). Han encontrado a los tres hijos en buen estado de salud, según informa Álvaro Berro.

Los hechos ocurrieron durante un robo armado. Cuando llegaron las autoridades al lugar, Phillips fue alcanzado por disparos de los agentes. Una de sus hijas estaba presente durante el tiroteo pero resultó ilesa. Un agente recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Un vídeo de unas figuras caminando por el bosque, la primera imagen en casi tres años

Unos cazadores de cerdos grabaron unas figuras caminando por una zona boscosa, embutidos en trajes de camuflaje. Eran Tom Phillips y sus tres hijos cargados con mochilas marchando por el campo. Era el primer avistamiento confirmado de los cuatro en casi tres años. Este señor desapareció junto a sus tres hijos en 2021. Hubo una intensa búsqueda por tierra, mar y aire, pero unas semanas después aparecieron.

El padre explicó que habían estado de acampada. En diciembre de ese año volvieron a desaparecer. Y todo por un conflicto con la custodia de los niños. Desde entonces, se cree que ha participado en varios atracos a tiendas, a un banco y ha robado un quad. Pero nunca le han podido detener. La madre ha mandado varios mensajes desesperados durante este tiempo hasta que un nuevo vídeo de un robo en agosto puso en alerta a la Policía.

Una de sus hijas estuvo presente en el tiroteo

Philips y uno de sus hijos aparecen en un vídeo con trajes de camuflaje. Él revienta la puerta de una tienda con el quad aparcado muy cerca para huir de nuevo al bosque. Hoy, en un nuevo robo, el padre fugitivo ha muerto abatido por la Policía de Nueva Zelanda. Le pillaron en pleno robo. Philips ha abierto fuego contra los agentes con un rifle de alta potencia, herido grave a uno de ellos. Una de sus hijas estaba con él y a los otros dos los han encontrado en un campamento cercano.

Embers, Maverick y Jayda tienen nueve,10 y 12 años. Todos están colaborando con la Justicia y en buen estado de salud. La madre de los niños, Catherine, ha estado durante estos cuatro años aterrorizada por sus hijos. Hoy ha dicho públicamente que se siente aliviada de saber que todos se encuentran bien. Al parecer, el padre encontró refugio en una granja ubicada en la región de Marokopa, propiedad de los abuelos paternos en un área boscosa.