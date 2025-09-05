Los sucesos se han saldado con dos muertos y con un herido

Asesinado a tiros en plena calle en Xirivella, Valencia: la víctima era un delincuente habitual con múltiples antecedentes

Compartir







Horta SudPreocupación en la Horta Sud de Valencia por tres tiroteos en apenas una semana. Ninguno de los autores de los disparos ha sido detenido. Según informa Marc Bonet y Raquel Duva, hoy ha pasado a disposición judicial el único arrestado por el momento tras los hechos ocurridos en Alfafar.

Continúa activa esa búsqueda para tratar de localizar a los tres presuntos autores materiales de los distintos tiroteos ocurridos en apenas ocho días en los municipios de Alacuás, Alfafar y Chirivella. Los casos no están relacionados entre sí.

PUEDE INTERESARTE El autor del tiroteo en Alfafar habría huido junto a un joven tras dejar a la víctima herida de gravedad

Se amplían los dispositivos de búsqueda para localizarlos

Los sucesos se han saldado con dos fallecidos y con un herido que en estos momentos continúa en estado grave. Se han ampliado esos dispositivos de búsqueda para tratar de localizar a los tres presuntos autores que tienen antecedentes policiales y que continúan en paradero desconocido.

Velas y flores yacen en el lugar en el que ayer fue asesinado Daniel en Chirivella. La Policía busca el autor de los disparos. Los agentes creen que podría tratarse de una venganza. Según algunos testigos, los dos habían discutido la tarde anterior porque la víctima habría agredido al hermano pequeño del pistolero, que conducía un BMW negro. “Algo le ha increpado él. Ha parado, ha tirado marcha atrás y ha salido el conductor y le ha dicho 'te tengo que matar'. Era un arma grande, negra”, recuerda un testigo.

PUEDE INTERESARTE Buscan al hombre que disparó a un vecino en Alfafar: la Policía no le encuentra en la vivienda

Un hombre fue ejecutado en la puerta de su casa en Alacuás

Mientras, buscan a los autores de otros dos tiroteos registrados en la provincia en menos de una semana, uno en Alfafar, donde Phil, de 33 años, recibió tres disparos con una escopeta tras ser amenazado con un machete por una plaza de aparcamiento. El fugitivo se llama Pedro, tiene 37 años y le conocen como el 'mexicano'. Su cómplice de 23 años se entregó en la comandancia y esta mañana ha pasado a disposición judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

“No me gustaría imaginar qué es lo que le hubiese pasado al herido si mi defendido no le arrebata la escopeta”, confiesa Alfredo Escudero, el abogado de la víctima. En Alacuás, el pasado 27 de agosto, otro hombre fue ejecutado en la puerta de su casa en presencia de su hijo de 15 años. Una escalada de violencia que ha hecho saltar las alarmas y que ha obligado a reforzar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.