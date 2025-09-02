La víctima sigue ingresada en el Hospital La Fe con pronóstico reservado

AlfafarMáxima tensión en Alfafar. Un hombre ha recibido tres disparos de escopeta. Un fuerte dispositivo policial ha vigilado el exterior de la casa hasta que han tenido autorización para entrar. Pero el sospechoso no se encontraba en la vivienda. Según informa Mar Bonet, todo apunta a que se produjo por una discusión por la zona de aparcamiento.

El tiroteo se ha producido a las 23:30 horas de la noche. Un hombre de 31 años ha acabado en el suelo tras recibir disparos de escopeta. La víctima -que sigue hospitalizada con pronóstico reservado- presenta tres heridas realizadas con un arma de fuego: una en el brazo, otra en la pierna y la tercera en el glúteo.

Todo apunta a una discusión por una plaza de aparcamiento

Agentes de la Policía Local le han prestado una primera asistencia a la víctima tras llegar al lugar de los hechos. Le taponaron las heridas y le practicaron un torniquete a la espera de los sanitarios. Un testigo hizo una fotografía donde se veía al agresor con una escopeta de postas pero se dio a la fuga. Las autoridades creen que ha podido esconderse en el edificio.

Al parecer, todo se ha producido por una discusión por una plaza de aparcamiento. La víctima ha sido trasladada al Hospital La Fe por la gravedad de las heridas y la Guardia Civil mantiene acordonada la calle desde hace 15 horas. Los agentes han esperado la autorización para acceder a la vivienda y comprobar si estaba en el interior. La búsqueda del autor de este intento de homicidio continúa. El pueblo está en fiestas y hoy los vecinos se han mostrado sorprendidos con la noticia.