Montcada i Reixach, ciudad sin ley: vecinos y okupas, a palos

ÁvilaUn hombre de 51 años ha fallecido y otros tres han resultado heridos en el enfrentamiento entre dos familias rivales en Ávila. La policía ha identificado a varios posibles responsables de un tiroteo mortal que mantiene en alerta a la ciudad. La reyerta ha continuado frente al hospital donde fueron atendidos los heridos dejando imágenes impactantes, informa en el vídeo Marta Ropero.

Varias llamadas de vecinos asustados por el nivel de violencia alertaron a la Policía. Los agentes se desplazaron a la zona y desplegaron un amplio dispositivo que aún continúa. No hay todavía ningún detenido pero si varios sospechosos.

El enfrentamiento deja escenas de gran violencia

Tanto los implicados como aquellos que asistieron desde sus ventanas han grabado vídeos de la pelea. Dos hombres golpeaban con brutalidad el cristal de una vivienda hasta que salió volando por los aires. Una mujer les intenta frenar pero, lejos de hacerlo, empiezan a destrozar con fuerza un coche justo al lado. Otro hombre, con la camiseta rota por la pelea, da un golpe seco al retrovisor del vehículo que cae al suelo en segundos.

Minutos cargados de una gran tensión que se mantuvo en los momentos posteriores al enfrentamiento. Máxima alerta en las calles del barrio de las Hervencias Bajas y también frente al Centro de Salud de la Estación, donde ingresaron las víctimas después del suceso. Entre gritos, los familiares bloquearon las puertas del ambulatorio, impidiendo el acceso al mismo.

Amplio despliegue de las fuerzas del orden

La reyerta le salda con al menos tres heridos de entre 19 y 38 años, dos de ellos por arma de fuego, además del fallecido, de 51 años. La Policía tuvo que desplegar un amplio dispositivo para evitar que este presunto ajuste de cuentas, cuyo supuesto motivo serían los celos, vaya a más. Uno de los heridos, que sería el hijo del fallecido, ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles donde la Policía Nacional ha acordonado también la zona.

Desde que ocurrió la reyerta cerca de las 18:45 de la tarde de este jueves se sigue reforzando la seguridad en la ciudad. Hasta Ávila han llegado miembros de la Unidad de Intervención Policial y también del grupo de Prevención y Reacción de Valladolid, así como agentes de los GEOS. Gran parte de los participantes ya han sido identificados.