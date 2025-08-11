Montcada i Reixach, ciudad sin ley: vecinos y okupas, a palos

Impidieron a los okupas entrar al garaje y estos provocaron una inundación como venganza: "Es un bloque muy conflictivo"

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas en una batalla campal entre vecinos y okupas frente a un edificio de Montcada i Reixac. Se han peleado con palos y cadenas al intentar evitar los habitantes del inmueble que el grupo de ocupantes ilegales accediese al garaje, informan Raquel Duva y Laura Arias en el vídeo.

Quienes lo viven a diario denuncian que solo traen problemas al barrio, desde atracos a ancianos hasta cultivo de drogas. No es la primera vez que hechos así ocurren en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra mantendrán su presencia en la zona, donde se respira la inseguridad.

La violenta pelea se produjo por un conflicto en el acceso al garaje

"Lo que tenéis que hacer es iros y no dar problemas", se escucha en uno de los vídeos que asistentes a la pelea grabaron con sus móviles. Un grupo de okupas intentaban forzar la entrada de un bajo del edificio para acceder al local. Otro implicado agarra a uno de ellos y varios se le echan encima. Con "cuchillos, machetes y todo lo que se podía", dice un vecino, los implicados le rodean, le golpean y, cuando sale corriendo y cae al suelo, le propinan puñetazos y patadas. Solo un mosso d'esquadra logra separarles.

El enfrentamiento tiene su desencadenante en lo acontecido el pasado viernes, Los arrestados trataron de entrar también al garaje y, al no poder, provocaron una inundación como venganza. "Nuestro parqué perdía mucha agua y nos dimos cuenta de que fue porque tocaron unos cables", relata una inquilina.

Los vecinos denuncian que la convivencia es imposible

Los vecinos están hartos de la conflictividad del bloque. "La mayoría de los pisos están okupados, había plantaciones de droga", asegura uno a Noticias Cuatro. Otra añade que la inseguridad va más allá, que los delincuentes "han atracado a gente y entrado en casas". También les acusan de robar a ancianos.

La reyerta se ha saldado con dos detenidos pero la situación contin�úa tensa y la inseguridad se respira en cada calle. "Esto es la ciudad sin ley", asegura un vecino, mientras otra recrimina que no se les eche. La presencia policial se mantendrá en el barrio y no se descartan más detenciones.