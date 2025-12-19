Cadena perpetua para el doctor muerte: así mataba a sus pacientes Frédéric Péchier

Cadena perpetua para el anestesista francés acusado de 30 casos de envenenamiento a pacientes, doce de ellos fallecieron

Fréderic Péchier, conocido como el Doctor Muerte, siempre se ha declarado inocente y recurrirá la sentencia

Cadena perpetua para el anestesista francés acusado de 30 casos de envenenamiento a pacientes, doce de ellos fallecieron. Es Frédéric Péchier, doctor muerte, considerado uno de los mayores criminales de la historia de Francia por haber utilizado la medicina para matar.

El anestesista, de 53 años, ha sido condenado a cadena perpetua por envenenar a 30 pacientes, 12 de los cuales murieron. Entre 2008 y 2017, el facultativo trabajó en dos clínicas privadas de Besanzón y varios pacientes murieron en circunstancias sospechosas. Entre ellos, una niña de 4 años, operada de amígdalas.

Introducía sustancias en las bolsas de suero para dejar mal a sus colegas y dar él la solución, que no siempre resultaba

Aunque no hay pruebas directas, el jurado considera probado que el anestesista introducía en las bolsas de suero potasio y adrenalina para que los pacientes tuvieran hemorragias o paros cardíacos y dejar así mal a sus colegas, al ser él quien rápidamente daba con la solución, aunque no siempre lo conseguía.

De hecho, el número de muertos en el quirófano bajaba cuando Péchier se iba a trabajar a otra clínica. En 2008 empezó a ser investigado y en 2017 suspendido al encontrar un exceso de cloruro de potasio en la bolsa de una paciente.

"La pesadilla ha llegado a su fin", declara aliviada una de sus víctimas.

Aunque Fréderic Péchier siempre se ha declarado inocente y recurrirá la sentencia de uno de los casos de mala praxis médica más importante de la historia de Francia.