Nerea Blanco: “La filosofía debe recuperar su lugar en el mundo para cambiar nuestro futuro”

Miguel Manso 05 FEB 2026 - 14:47h.

La joven divulgadora publica ‘Una historia de la filosofía en Harley’.

La pensadora madrileña es la creadora de la plataforma ‘Filosofers’.

Compartir







En ‘Una historia de la filosofía en Harley’ (Debate), Nerea Blanco propone romper con la visión tradicional de la historia del pensamiento, que a menudo se presenta como un aburrido índice de nombres masculinos aislados. En lugar de viajar en “modo metro”, bajando solo en las estaciones de los grandes monumentos sin ver lo que hay entre ellos, esta obra invita a recorrer la ciudad de las ideas en moto para disfrutar de cómo se conectan sus calles y descubrir rincones olvidados. El objetivo final es dotar al lector de herramientas críticas para descifrar la “escena del crimen” de nuestra época actual, marcada por la desigualdad económica y la absorción tecnológica de las multinacionales.

Nerea Blanco (Madrid, 1987) es una filósofa, escritora y divulgadora que busca transformar nuestra relación con el pensamiento. Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, es la creadora de ‘Filosofers’, una plataforma diseñada para fomentar el pensamiento crítico desde una mirada reivindicativa y feminista. Su objetivo es rescatar la filosofía de las aulas y demostrar que es algo "vivo", capaz de influir en nuestras acciones y en el devenir de la sociedad. “La filosofía debe recuperar su lugar en el mundo para cambiar nuestro futuro”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

En un mundo saturado de "filosofía rápida" o libros de autoayuda que solo rellenan huecos sin alimentar realmente, Blanco defiende una disciplina que ofrezca pilares sólidos para construir la vida. Ella sostiene que todos hacemos filosofía "sin darnos cuenta" en lo cotidiano, pero que se ha hecho un mal marketing de la materia, vendiéndola como algo tedioso o inútil. Por ello, utiliza herramientas modernas como Instagram, Twitch y YouTube para llevar este saber socrático a la calle y a los espacios que habita la juventud.

La autora de obras como ‘Filosofía entre líneas’ advierte sobre los peligros de la sociedad acelerada, donde la falta de tiempo genera un ‘burnout’ que impide pensar correctamente. Blanco propone un equilibrio entre lo apolíneo (la razón y el orden) y lo dionisíaco (la emoción y el caos), inspirándose en Nietzsche para reivindicar que no somos solo seres racionales, sino también pasionales. En su visión, la filosofía no es solo una crítica constante, sino una herramienta para argumentar y analizar el mundo con rigor.

Ante el avance de los algoritmos y la inteligencia artificial, Blanco subraya la necesidad urgente de recuperar la ética y el pensamiento crítico para no "romper cerebros" ni perder la capacidad de atención. Considera que la tecnología está moldeando nuestra naturaleza y que, al igual que se regulan otras sustancias dañinas, la sociedad debe tomar conciencia de cómo el mundo virtual afecta a los ciudadanos. La filosofía actúa aquí como una guía necesaria para articular el pensamiento en un entorno de desinformación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Finalmente, Nerea Blanco presenta la filosofía como una balsa de esperanza frente a la incertidumbre y el nihilismo de la vida moderna. Citando a Camus, recuerda que cada generación tiene el reto de evitar que el mundo "se deshaga", construyendo un futuro más justo a través de mejores elecciones. Para ella, la filosofía es, en esencia, un elemento civilizatorio que nos permite conocernos, orientarnos vitalmente y entender que siempre llevamos un "verano" dentro de nosotros para atravesar cualquier invierno.