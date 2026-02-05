Susana Díaz, tras la comparecencia de Paco Salazar: "Mi posición es siempre al lado de las víctimas"

Paco Salazar ha insistido en que siempre ha actuado correctamente con sus compañeras

La contundente reacción de Susana Díaz a las denuncias por acoso de Paco Salazar: "Me da asco"

Compartir







Hoy ha comparecido Paco Salazar en el Senado, citado por la comisión de investigación del caso Koldo. El exdirigente socialista está señalado de forma interna por el PSOE por presuntos episodios de acoso sexual y comportamientos machistas. Salazar ha insistido en que siempre ha actuado correctamente con sus compañeras.

Susana Díaz, senadora del PSOE, ha entrado en directo en 'En boca de todos' para dar su opinión sobre la comparecencia. Primero ha explicado por qué se ha interrumpido durante un momento: “Mi compañera Lirio Martín, además de ser muy contundente con Salazar y mostrarle la vergüenza que como mujer, como socialista y como feminista le producen sus presuntos comportamientos, ha pedido también si a esa comisión van a ir otros senadores a raíz del caso de Móstoles, y parece que se ha ofendido el presidente de la comisión”.

Susana Díaz: "Más allá de lo que diga la justicia, una cosa es si el hecho es delictivo y otra si es reprobable políticamente"

También da su opinión sobre la comparecencia de Salazar: “Siempre me pongo al lado de las víctimas, pero evidentemente voy a respetar la presunción de inocencia de todas las personas. Pero mi posición es siempre al lado de las víctimas porque, más allá de lo que diga la justicia, una cosa es si el hecho es delictivo y otra si es reprobable políticamente de alguien que está al frente de una organización como el PSOE”.

Además, aclara su posición frente a los episodios de acoso sexual de Paco Salazar: “Hay dos planos: uno es el legal, y serán los jueces los que determinen si el hecho es delictivo en sí, y otro es el comportamiento ejemplar, de respeto a las mujeres, que se tiene que tener tanto en lo político como en lo ético”.

Por último, habla sobre el canal interno del PSOE: “Cuando el canal interno no ha funcionado como debería, no les hemos dado el amparo suficiente, para que esas mujeres se sintieran fuertes a la hora de ir a denunciar”.