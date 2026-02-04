Raquel Ortega 04 FEB 2026 - 14:29h.

Un piso en un estado extremo de suciedad y acumulación de objetos se anuncia como una “oportunidad” inmobiliaria por 260.000 euros

El acceso a la vivienda en España está en el centro del debate, y este es uno de los ejemplos que lo materializa. Se trata del anuncio de un piso en Pinto (Madrid) que se vende por 260.000 euros pese a encontrarse en pésimas condiciones. El caso ha sido analizado en 'En boca de todos', que ha podido comprobar de primera mano que la vivienda dista mucho de lo que se entiende como un piso en el que se puede vivir.

La agencia inmobiliaria lo promociona como una ganga: “Un primero sin ascensor en Pinto por 260.000 euros”. En el vídeo promocional, el tono irónico es constante. La cocina, completamente saturada de objetos y con visibles restos de grasa, es descrita como “una cocina independiente en la que cada vez que entras te entra un hambre de muerte”. El salón, abarrotado de trastos y muebles, es definido como amplio, luminoso y “muy familiar”. La visita continúa por una de las habitaciones, que los propios vendedores califican como “técnicamente la peor”, alegando que el único problema es una persiana que no funciona, a pesar de que apenas se puede acceder por la cantidad de objetos acumulados en el suelo.

Edgar, el vendedor: "El piso no está nada mal"

'En boca de todos' ha mostrado también la habitación principal, donde se encuentra una cama de 1,30 metros en la que duerme actualmente el propietario. Edgar, el vendedor del piso, ha defendido el estado y el precio de la vivienda asegurando que “es un piso que está vivido”.

“Es un piso exterior, con tres habitaciones, dos baños y un salón bastante grande con doble orientación. En la cocina cabemos cuatro o cinco personas. El piso no está nada mal; lo único es que hay que sacar las cosas y recogerlo”, ha explicado. Según su versión, se trata de una clara oportunidad: “Lo reformas y tienes una casa para vivir”.

El vendedor se ha excusado afirmando que su labor es vender, no juzgar, y ha reconocido que el enfoque del anuncio responde también a una estrategia de marketing. El vídeo, según ha confirmado, ya supera el millón y medio de reproducciones y ha despertado un notable interés: para el día siguiente tenía previstas cinco visitas al inmueble.