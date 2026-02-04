Apuñalado con una espada por su inquiokupa: “Casi me mata”

Francisco pasó ocho días en la UCI tras el ataque

El brazo completamente abierto, la cara y la cabeza rajadas, estas cicatrices son las secuelas que a día de hoy tiene Francisco, provocadas por un brutal ataque: su inquiokupa le agredió con una espada de un metro. Pero no era la primera vez que pasaba, ya había sufrido otro ataque menor al reclamar el alquiler. Tras este último ataque, se pasó ocho días en la UCI, al agresor lo detuvieron y permanece a día de hoy en la cárcel.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Francisco, propietario del piso y víctima de la agresión, quien explica el motivo del ataque: “Casi me mata, me dijo que me iba a matar y a quedarse con mi piso”.

Francisco, víctima de la agresión: "Como no me pagaba, fui al piso, pero tuve que salir corriendo porque me sacó un cuchillo"

Francisco aclara que desde el principio tuvo problemas con el inquiokupa: “Le alquilé el piso por 900 euros al mes y le pedí la típica documentación legal, las nóminas y el contrato de trabajo. Y cuando fui a comprobar sus datos, llamé a la empresa y me dijeron que esa persona no había trabajado ahí nunca y que denunciara porque ellos también van a denunciar, porque es una estafa”.

Explica la primera vez que sufrió una agresión a manos de su inquiokupa: “Al segundo mes, como no me pagaba, fui al piso, pero tuve que salir corriendo porque me sacó un cuchillo. Me dio en la espalda, no me hizo nada, pero me rozó, y no he vuelto jamás a entrar al edificio. Por eso empezamos a quedar enfrente del edificio”.

Por último, comenta cuando le agredió con la espada: “A la tercera vez que quedamos en la calle, me sacó la espada y me quiso matar. Me dijo que no me iba a pagar, que se iba a quedar el piso, y entonces empezó a darme espadazos. Al primero puse el brazo, pero al ver que lo atravesó, eché a correr, aun así, me dio en la cabeza y en la espalda”.