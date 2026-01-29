Diferentes versiones entre una inquilina y la propietaria por unos presuntos impagos

Momento de máxima tensión en 'En boca de todos' durante el cara a cara entre una inquiokupa y la propietaria, María, una inquilina en situación de desempleo, y Manuela, la propietaria de la vivienda, que se acusan mutuamente de faltar a la verdad sobre el pago del alquiler.

Según se explicó en el programa, María lleva un año y medio viviendo en la vivienda y asegura que desde finales de diciembre no ha podido pagar el alquiler con normalidad tras quedarse en paro. La inquilina afirma que ha abonado 200 euros recientemente y que ha solicitado comprensión a la propietaria mientras busca empleo y alternativas habitacionales. Además, asegura que está en búsqueda activa de trabajo y que ha intentado comunicarse con la dueña, quien, según su versión, llegó incluso a bloquearla. Sin embargo, la versión de la propietaria es muy distinta. Manuela fue tajante en directo: “Esta señora está mintiendo”.

La dueña del piso asegura que la inquilina le debe cinco meses de alquiler, lo que ascendería a 2.800 euros, a los que se sumaría el mes de enero, alcanzando una deuda total de 3.350 euros. Manuela incluso afirmó haber enviado al programa un documento firmado por María reconociendo parte de la deuda: “He sido demasiado comprensiva. Un mes me daba 200 euros, otro 300, y así he estado meses aguantando”, explicó la propietaria visiblemente alterada.

"Delante de un juzgado se demostrará"

Por su parte, María reconoció en directo que debe dinero, pero matizó su versión, asegurando que ella considera que solo adeuda el mes de diciembre y que cuenta con facturas y documentación para respaldar su situación. Según la inquilina, esta falta de pago ha sido porque en el mes de diciembre se quedó en paro y solo pudo pagar una parte de la renta, pidiéndole a Manuela comprensión.

Además, afirmó que en asuntos sociales se reconoció que había estado al día hasta el pasado mes de octubre: “Si ella cree que tiene su verdad, delante de un juzgado se demostrará”, afirmó, evitando entrar en más enfrentamientos personales. El enfrentamiento dejó patente la complejidad del conflicto, con una situación económica delicada por un lado y una propietaria que asegura estar soportando meses de impagos.