Nacho Abad, atónito tras escuchar al joven que agredió a un ladrón

Rubén, un joven de Mallorca, se enfrentó hace unas noches a otro joven al que sorprendió, presuntamente, robando su coche. Rubén y sus amigos se tomaron la justicia por su mano y le propinaron una brutal paliza al presunto ladrón, que trató de huir. ‘En boca de todos’ había quedado con el joven agresor, pero está ilocalizable y no se ha presentado a la cita para contar su testimonio.

Golpes, puñetazos, empujones y botellazos: así ha sido el impresionante ataque al joven colombiano. Según han contado, este individuo habría llegado a Mallorca hace un par de meses y, desde entonces, se habría ganado la confianza del grupo de jóvenes: “Se siente traicionado”, explicaba la reportera. Además, el presunto ladrón es conocido en la zona del paseo marítimo por robar bolsos y carteras en la discoteca.

“Le di merengue”

“Le dije que como le vea, iba a recibir. Le di merengue, para que sabrosee la cara un poco”, decía Rubén, mostrando su orgullo por la paliza que le había dado al otro joven. Según ha admitido, después de lanzarle al agua, el presunto ladrón se acercó con una botella para atacarles, pero Rubén se “calentó un poquito” y, animado por la gente, comenzó a propinarle golpes y patadas.

Los robos reiterados, según su testimonio, justificaban la agresión: “Se merecía un palizón. Le dimos botellazos y tenía la cara reventada. Le dije que corriese y se fuera, que no le quería ver más”, afirmaba el joven.

El presentador Nacho Abad no ha dado crédito tras escuchar el testimonio de Rubén. Tal ha sido su sorpresa que ha reconocido que, a pesar de su larga trayectoria en el periodismo, nunca ha visto nada igual.