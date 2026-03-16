Horizonte 16 MAR 2026 - 23:34h.

'Horizonte' entrevista en exclusiva a Javier Milei, presidente de Argentina

El motivo del éxito de Javier Milei, según el doctor Cabrera: “Se ha ganado a los argentinos porque ha enseñado su corazón y los políticos nunca lo hacen”

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El programa ‘Horizonte’ ha logrado una entrevista exclusiva con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la que el mandatario lanza un contundente mensaje político dirigido a España y repasa la situación internacional y económica de su país.

Durante la conversación, Milei abordó desde la geopolítica mundial hasta las reformas económicas impulsadas en Argentina. En el plano internacional, el presidente argentino defendió el liderazgo de Estados Unidos e Israel y elogió a figuras como Trump y Netanyahu, a quienes calificó como “gigantes” por su papel en el escenario global.

Milei aseguró que el mundo atraviesa un momento de cambio y sostuvo que algunas de las principales tensiones internacionales podrían resolverse en el futuro. También se refirió a la situación en Oriente Medio y a conflictos como la guerra entre Ucrania y Rusia.

Milei carga contra Pedro Sánchez

Preguntado por el posicionamiento del Gobierno de España en estos conflictos, el presidente argentino evitó profundizar en críticas directas, aunque dejó clara su diferencia de enfoque: “Está claro que es opuesto al que yo tengo”, afirmó, señalando que su Gobierno se alinea con “los valores de Occidente” y con la política exterior de Estados Unidos e Israel.

Milei sobre el socialismo: "Promete cosas que luego no cumple"

La parte más contundente de la entrevista llegó al final, cuando el presidente argentino lanzó un mensaje dirigido específicamente a los espectadores españoles: “Que no se dejen atrapar por la mentira socialista”, afirmó Milei, argumentando que el socialismo “promete cosas que luego no cumple” y que, según su visión, ha fracasado tanto en la teoría como en la práctica.

El mandatario defendió el modelo de capitalismo de libre empresa, que genera prosperidad allí donde se aplica. Como ejemplo, señaló el caso de Argentina, que, en su opinión, se habría visto perjudicada por “cien años de socialismo”: “De ser uno de los países más ricos del mundo nos habían hundido en la miseria”, afirmó, asegurando que las reformas económicas actuales buscan revertir esa tendencia y devolver al país sudamericano a una senda de crecimiento.