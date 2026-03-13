Horizonte 13 MAR 2026 - 11:26h.

Carmen Porter lee un comunicado por parte de 'Horizonte' sobre la polémica suscitada por los refugios de Isreal

Iker Jiménez cuenta en 'Horizonte' una anécdota que le sucedió junto a Carmen Porter: "A los que odian les da mucha rabia"

Carmen Porter ha tomado la palabra durante la emisión en directo del programa 'Horizonte' de este jueves 12 de marzo para hacer una aclaración en nombre del programa sobre la polémica sobre el asunto de los refugios en Israel y la comunidad judía de hace una semana y que tiene como protagonista a la reportera y corresponsal Laura de Chiclana.

"El pasado jueves yo leía el comunicado de comunidad judía respecto a los accesos a los refugios que había comentado la corresponsal Laura de Chiclana minutos antes. En ningún momento es una rectificación de la propia reportera sino, como he dicho, de la comunidad judía", son sus palabras al respecto.

"Así fue y queda claro. Conste en acta", añade Iker Jiménez al respecto tras escuchar las palabras de Carmen Porter.