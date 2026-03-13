Horizonte Madrid, 13 MAR 2026 - 00:45h.

Hablando de internet, el presentador de 'Horizonte' aprovecha para revelar una anécdota que "a los que odian les da mucha rabia"

El gesto de Iker Jiménez con el que respalda la indignación de Miquel Giménez con la Abogacía del Estado: "Siempre lo llevo conmigo"

Introduciendo el tema en 'Horizonte' de Hodio, la nueva plataforma del Gobierno que pretende medir la huella del odio y la polarización en redes sociales, Iker Jiménez decide contar en un momento dado una anécdota "que a los que odian les da mucha rabia" y que le sucedió a él y a Carmen Porter mientras se encontraban parados en un atasco.

La anécdota que produce "rabia a los que odian"

Iker Jiménez bromea primero con el general Dávila, a quien ha visto en la mesa "tan enfadado" que "igual le van a poner en la aplicación del HODIO" con un nivel de "odiometro" disparado.

Después agradece a la doctora en Inteligencia Artificial Ana Reyes, quien analiza en el jueves del programa esta nueva plataforma del Gobierno, por el informe que ha hecho sobre él pero, puntualiza: "Tal y como está el patio últimamente".

Y, aún en esta situación, Carmen Porter asegura que en la calle "nos aman y nos quieren": "Una cosa es el odio en las redes y otra cosa es en la calle. Es diferente".

Por esta razón, el presentador de 'Horizonte' decide contar una anécdota que les sucedió y que, "a los que odian les da mucha rabia": "Íbamos en un atasco y la gente, de todo tipo, bajaban la ventanilla y nos hacían así". Un gesto que muestra en el programa y que puedes ver en el video.