Iker Jiménez cuenta en 'Horizonte' una anécdota que le sucedió junto a Carmen Porter: "A los que odian les da mucha rabia"

La anécdota que les sucedió a Iker Jiménez y Carmen Porter. 'Horizonte'
Introduciendo el tema en 'Horizonte' de Hodio, la nueva plataforma del Gobierno que pretende medir la huella del odio y la polarización en redes sociales, Iker Jiménez decide contar en un momento dado una anécdota "que a los que odian les da mucha rabia" y que le sucedió a él y a Carmen Porter mientras se encontraban parados en un atasco.

La anécdota que produce "rabia a los que odian"

Iker Jiménez bromea primero con el general Dávila, a quien ha visto en la mesa "tan enfadado" que "igual le van a poner en la aplicación del HODIO" con un nivel de "odiometro" disparado.

Después agradece a la doctora en Inteligencia Artificial Ana Reyes, quien analiza en el jueves del programa esta nueva plataforma del Gobierno, por el informe que ha hecho sobre él pero, puntualiza: "Tal y como está el patio últimamente".

Y, aún en esta situación, Carmen Porter asegura que en la calle "nos aman y nos quieren": "Una cosa es el odio en las redes y otra cosa es en la calle. Es diferente".

Por esta razón, el presentador de 'Horizonte' decide contar una anécdota que les sucedió y que, "a los que odian les da mucha rabia": "Íbamos en un atasco y la gente, de todo tipo, bajaban la ventanilla y nos hacían así". Un gesto que muestra en el programa y que puedes ver en el video.

