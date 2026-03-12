Horizonte Madrid, 12 MAR 2026 - 23:53h.

Miquel Jiménez, indignado porque la Abogacía del Estado no se han personado contra los narcos de Barbate e Iker le respalda con un gesto

Iker Jiménez rectifica un gesto suyo por las críticas que recibe en redes sociales: "Dicen que es un símbolo masónico"

Tras conectar con Paqui, la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, y pronunciarse en 'Horizonte' sobre la ausencia de la Abogacía del Estado en el caso contra los narcotraficantes, los colaboradores del programa dan su opinión sobre esta decisión.

Uno de ellos, quien se muestra especialmente indignado es el periodista Miquel Giménez, cuya opinión ha sido respaldada por Iker Jiménez mostrando un objeto que lleva siempre con él y con el que demuestra su apoyo al cuerpo de la Guardia Civil.

La indignación de Miquel Giménez: "Sois unos canallas"

En primer lugar, Miquel Giménez apunta: "El Gobierno que ampara al criminal y al delincuente, y no al ciudadano honrado, si no es criminal y delincuente se le parece mucho. Y en este país, por desgracia, al servidor público se le paga una miseria, se le desprovee de medios para su seguridad y encima, cuando llega este caso, a mí se me estaba partiendo el corazón". "Paqui es tremendo", señala Iker Jiménez sobre todo porque "su hijo no tenía que estar ahí", explica Carmen Porter.

Y, aunque Jorge Calabrés señala que Fernando Grande Marlaska debería haber dimitido en el momento en el que sucedió este terrible suceso, el periodista denuncia que "siempre las desgracias le pillan comiendo hamburguesas en las hamburgueserías" y opina: "No sirve para ningún cargo, ni para presidente de comunidad de vecino. Es mi opinión, no es la del programa y, por lo tanto, cuando quieras, ministro, nos vemos tú y yo e intercambiamos papeles".

"Lo que quiero decir es que no puede ser que un guardia civil que se juega la vida para proteger a la gente, para evitar que violen a tu hija, para evitar que le pasen droga a la salida del colegio, para que un terrorista ponga una bomba, que un servidor público que cobra una, perdón, mierd* por jugarse la vida y que durante muchos años en las vascongadas eran dianas ambulantes porque al ver el uniforme eran objeto de que les pegaran cuatro tiros, no puede ser que la Abogacía del Estado no ejerza el derecho a representar a esta gente. Sois unos canallas", denuncia el colaborador.

El gesto de Iker Jiménez

Iker Jiménez interrumpe a Carmen Porter para hacer algo que ha querido "poner siempre" en pantalla por cómo les tratan siempre: "Esta es la pulsera que yo tengo siempre". "Siempre la llevo conmigo, es decir, comprendo perfectamente lo que dice Miquel", añade el presentador del programa.