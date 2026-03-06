Horizonte Madrid, 06 MAR 2026 - 01:15h.

Al volver de un parón publicitario en 'Horizonte', Iker Jiménez comenta alegremente con sus colaboradores en la mesa una propuesta: "Qué maravilla sería a veces poder poner un recuadrito junto a nuestros queridos anunciantes, que siempre digo que estamos aquí por ellos y en este programa es muy significativo su apoyo... ¿Te imaginas?".

Es en este momento cuando realiza un gesto girándose hacia Carmen Porter que, antes de que esta responda, rápidamente rectifica por un motivo que explica en el programa.

Las críticas a los gestos de Iker Jiménez

Tras hacerlo inconscientemente, Iker Jiménez rectifica instantáneamente: "No hago esto que luego dicen que es un símbolo masónico... No sé, es que es alucinante". Pero este no es el único gesto que le han criticado en redes sociales, tal y como comenta Carmen Porter señalando a cuál se refiere ella.

Sin embargo, Miquel Giménez apunta que es "la ceja de Zapatero" el símbolo masónico en cuestión. "Es que alguna vez lo he hecho y la gente en las redes... Yo alucino", añade Iker Jiménez.

"A mí me dirán hoy que soy vikinga por el cuerno, el otro día me dijeron que era satánica por llevar un fauno ahí. Es que si hacemos caso de todo...", señala Carmen Porter.

Y, aunque el presentador trata de volver a su propuesta, la copresentadora le contesta bromeando: "Te veríamos a ti comiéndote el donete que te has metido para el cuerpo". "¡Eso es verdad! Tenía un bajón de azúcar", contesta Iker Jiménez.