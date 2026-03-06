Horizonte Madrid, 06 MAR 2026 - 00:22h.

La corresponsal de Mediaset envía una rectificación a Carmen Porter sobre un bulo que la presentadora lee en voz alta

Varios expertos analizan las claves del acuerdo entre Trump y Netanyahu: “Un plan hecho a medida de Israel”

Compartir







Mientras la mesa de 'Horizonte' comentaba la actualidad, Carmen Porter coge su teléfono y se pone las gafas para leer una rectificación que ha hecho su compañera Laura de Chiclana, corresponsal de Mediaset en Oriente Medio.

El bulo sobre los árabes israelíes

Según la corresponsal, desde la comunidad judía le informan de que "no es verdad que ciudadanos árabes israelíes no tengan derecho a los refugios antiaéreos y que tengan que pagar 50.000 euros por ellos".

"Esa afirmación circula como un rumor o desinformación, especialmente en redes y medios árabes, pero no se sostiene con hechos verificados por la Ley de Defensa Civil de Israel", añade.

Por lo tanto, "todos los ciudadanos israelíes, judíos, árabes y drusos tienen derecho igual a protección en refugios durante emergencias", concluye.