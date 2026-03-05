Daniel Lacalle: "El Gobierno de España ha dicho mentira tras mentira"

Pedro Jiménez 05 MAR 2026 - 00:01h.

Daniel Lacalle, economista, ha reaccionado a las declaraciones de José Manuel albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, asegurando que la postura del Gobierno de España no ha cambiado "ni una coma" con respecto a la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán. Pues bien, según ha dicho Daniel Lacalle en 'Horizonte', "todo el mundo sabe que lo que dice el Gobierno de España hacia dentro y lo que hace fuera, con sus socios, es completamente distinto".

El economista ha mencionado algunos casos que refrendan sus palabras anteriores y ha recordado cuando, en 2019, Pedro Sánchez acordó con el presidente de Irán que buscarían formas para evitar las sanciones de EE.UU, y que España iba a ser quien le ayudaría en eso: "Está ocurriendo eso de nuevo. Por eso se considera tan peligroso la fiabilidad como socio de España. El Gobierno de España dice una cosa y luego hace otra".

Además, Lacalle ha señalado que Albares tendrá que explicar próximamente si algunos aviones van a repostar o tener algún movimiento: "Tendrá que dar una respuesta seria. Que el Gobierno de España se ponga inmediatamente, todo el mundo, a intentar apaciguar la situación, es un dato". "Lo que te vas a encontrar es la famosa guerra de propaganda de este gobierno. Esto ya lo hemos vivido", ha añadido.

En resumen, Lacalle recuerda que ha habido decenas de españoles que, en el momento que salieron las imágenes del presidente Donald Trump diciendo que iba a cortar el suministro de España, "se han puesto en contacto con los cercanos al partido republicano para decirle que el Gobierno de España está incumpliendo con sus socios de la OTAN". Además, el Gobierno de España ha dicho mentira tras mentira".