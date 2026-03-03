Carmen Porter, tajante contra la Academia por no recordar a determinadas víctimas: "No se acordaron de las de Adamuz, se van a acordar de las de más allá"
Las jugadoras de la selección femenina de futbol de Irán han demostrado su malestar y disgusto con la situación bélica que se está viviendo en Oriente Medio -y que ya amenaza a Europa- y se han negado a cantar el himno de su país durante la celebración de la Copa Asia de Futbol 2026. La imagen no ha tardado en hacerse viral y se ha tratado en la mesa de 'Horizonte', con algunos colaboradores y también presentadores muy críticos, sobre todo, por la posición del Ejecutivo con respecto a Irán.
Y es que hay que recodar que Pedro Sánchez señaló que no permitirá que Washington use las bases militares que tiene en su territorio para la ofensiva contra Irán, lo que ha provocado que Donald Trump anuncie este martes que ha ordenado romper "todo el comercio con España". Pues bien, Lucía Etxebarria, escritora, ha denunciado en el plató del programa de Cuatro la difícil situación de Irán y de algunas famosas (y tambén famosos) y grandes personalidades que están viviendo allí, como deportistas y cineastas, algunos teniendo incluso que huir del país.
En ese momento, Iker Jiménez ha señalado que en España, en los eventos cinematográficos que hay, no ha visto que se acuerden mucho de estas mujeres. "Son películas súper apoyadas, pero no he entendido lo que ha hecho la Academia. No lo he entendido", ha denunciado Lucía Etxebarria.
Carmen Porter, contundente en 'Horizonte'
Carmen Porter ha mostrado su malestar e indignación asegurando que si no se acordaron de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, cómo se iban a acordar de todo esto: "No se acordaron de los de su propia casa, de las víctimas de Adamuz, se van a acordar de los de más allá...", ha indicado la copresentadora en 'Horizonte'.