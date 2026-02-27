Horizonte Madrid, 27 FEB 2026 - 01:22h.

El presentador de 'Horizonte' le trasladó al rey emérito a través del general Dávila un mensaje: Aquí su respuesta

Iker Jiménez revela una conversación con el rey Juan Carlos I y confiesa algo: "Me ha contestado"

Durante el programa del miércoles, Iker Jiménez anunció algo de lo que los medios se han hecho eco: el presentador le pidió al general Dávila enviarle un audio al rey emérito. Y es que el colaborador de 'Horizonte' trabajó durante muchos años al servicio del rey Juan Carlos I y de la Casa Real.

"Pobre don Juan Carlos porque mis audios son...", señala Iker Jiménez mientras Carmen Porter culmina su frase: "Podcast". "Intenté ser breve", confiesa el presentador antes de confesar que, a parte de mandarle un abrazo, le invitó a contar algo a raíz de la desclasificación de los documentos del 23-F si él quería porque "sería maravilloso aunque sea por supuesto a través de su amigo Dávila". "Conmigo fue muy educado en la respuesta", adelanta.

El general Dávila revela el contenido de la respuesta del rey emérito

Tal y como señala Iker Jiménez cuando el general Dávila se sienta en la mesa del programa, llega la hora de "desclasificar nuestro propio secreto". Por lo que, sin más dilación, el colaborador se dispone a contar lo sucedido.

"Yo ayer le puse un Whatsapp al rey y le felicité diciendo 'Vuestra figura alcanza la altura que os corresponde como rey que salvó a España tantas veces'. A continuación tú me mandaste un mensaje y me dijiste '¿Podrías hacerle llegar un mensaje al rey de solidaridad, de apoyo y de afecto en estos momentos en los que, como todo el mundo ha podido comprobar, la figura del rey se eleva porque se demuestra que él no tiene una participación directa?'", comenta Dávila.

Según afirma, contestó "de inmediato" y su respuesta fue la siguiente: "Enviadlos un abrazo muy fuerte a los dos y un saludo para 'Horizonte'". "El rey no puede hacer más", señala, aunque también le dejó claro que "aquí tiene un micrófono abierto" y que "aquí se le quiere y se le aprecia".