Horizonte Madrid, 27 FEB 2026 - 00:32h.

La periodista ha sido acusada de disfrazarse con un niqab y publicarlo en redes para desmentir que no hay mujeres en España con esta vestimenta

Ángel Gaitán y Marc Vidal alertan sobre las estafas que usan sus imágenes con IA y explican cómo detectarlas: "Estamos alucinando"

En España se comenta que nunca te cruzas a nadie que lleve un burka o un niqab por la propuesta que hizo PP y Vox para su prohibición a nivel nacional. Razón por la cual Rebeca Crespo explica en 'Horizonte' que dio la casualidad de que al subir al metro se encontró a una mujer con un niqab puesto.

"Mi tuit no es ni muchísimo menos un ataque hacia ella que es la principal perjudicada de llevar esa prenda que simboliza la sumisión de la mujer", aclara la periodista. Por el contrario, afirma que fue "para desmentir esa mentira", algo a lo que se han sumado numerosos españoles que le envían otros ejemplos que se encuentran por la calle.

Sin embargo, saltó la polémica pues "según la izquierda, soy yo disfrazada". El bulo comenzó cuando javierblanco89, un usuario que "ha borrado la cuenta", publicó una serie de imágenes en las que supuestamente se le ve colocándose el niqab antes de que alguien le haga la foto que ella posteriormente publica en redes sociales.

"El bulo se hace gigantesco", apunta. Y es que en las fotografías se ven varios errores como que está "al filo del andén" o se le aprecia "un anillo gigantesco” que le aparece de la segunda foto a la tercera.

"La primera vez que veo esta foto pienso qué ridículo", confiesa. No obstante, al poco tiempo se da cuenta de que muchas personas se lo están creyendo, entre ellos Canal Red, quien se hizo eco del bulo y criticó a la periodista, quien les responde en el programa de Iker Jiménez.