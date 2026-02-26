Según el exdiputado, hubo más de un intento de golpe de estado

Un reportero del 23 F sentencia la desclasificación de los documentos: "Rechazo absolutamente utilizarlo como arma de combate"

El exdiputado vasco Joseba Azcárraga, que vivió en primera persona el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 desde su escaño en el Congreso de los Diputados, ha reabierto el debate sobre uno de los episodios más controvertidos de la Transición. En una entrevista reciente, el exparlamentario sostiene que la reciente desclasificación de documentos supone “un blanqueamiento muy interesado” de la figura de Juan Carlos I.

Azcárraga fue contundente al analizar el papel de los principales protagonistas del asalto al hemiciclo. A su juicio, el golpe “fracasó por Tejero”. Según explicó, fue el propio Antonio Tejero quien impidió que el entonces general Alfonso Armada entrara en la Cámara para proponer un gobierno de concentración con representantes de distintos partidos estatales.

“Si Tejero no se niega, posiblemente a partir de aquel 23 de febrero habría habido un gobierno de carácter militar bajo los fusiles de la Guardia Civil en un parlamento secuestrado”, afirmó. Asimismo, el exdiputado del PNV ha afirmado que "el Rey no está en Abu Dabi por el golpe de estado".

"Ha sido una selección muy selectiva"

El exdiputado cuestionó con dureza el alcance de los documentos hechos públicos recientemente. “Ha sido una selección muy selectiva”, afirmaba. Señaló que se han difundido audios de carácter menor como conversaciones privadas del entorno de los implicados, pero no grabaciones clave: “Estamos oyendo cómo la mujer de Tejero le llama tonto al marido, pero no hemos escuchado ni un solo audio del rey dirigiéndose a los capitanes generales. Solo comentarios escritos”, subrayó.

Además, puso el foco en la ausencia del sumario judicial completo. En ese contexto mencionó la declaración de Sabino Fernández Campos, entonces jefe de la Casa Real, quien habría reconocido en sede judicial que tanto él como el monarca autorizaron a Armada a presentarse en el Parlamento para plantear ese gobierno de concentración. “Quien se niega a ese gobierno es el propio Tejero”, insistió Azcárraga, recordando la célebre frase atribuida al teniente coronel sobre su rechazo a que Santiago Carrillo pudiera ser ministro.

"No había un solo golpe"

Para el exdiputado, uno de los elementos más inquietantes que revelan los papeles es que no existía una única intentona. “No había un solo golpe, había varios en marcha”, afirmó, sugiriendo que el clima político de la época estaba plagado de maniobras y presiones para apartar a Adolfo Suárez del poder.

En ese contexto, señaló conversaciones entre Armada y figuras socialistas como Enrique Mújica, y apuntó a sectores concretos del Partido Socialista Obrero Español que, según su versión, veían en un cambio abrupto una vía para acelerar su llegada al Gobierno. Armada, cuando era gobernador militar en Lleida, habría mantenido contactos que hoy vuelven a examinarse bajo una nueva luz.

Además, Joseba Azcárraga y Javier Chicote han protagonizado un tenso debate sobre este tema, en el que el periodista le ha recriminado su discurso: "Nos ve mucha gente y usted está mintiendo", afirmaba Chicote. Sarah Santaolalla también se ha visto envuelta en este acalorado debate.

"Me niego a blanquear la imagen del Rey"

Azcárraga lamentó que, tras más de cuatro décadas, el conocimiento público sobre lo ocurrido siga siendo fragmentario. “Sinceramente, nos hemos enterado más de lo que pasó en aquellos años a través de Bárbara Rey que de los papeles desclasificados”, afirmó con ironía.

A su juicio, lo publicado hasta ahora representa “una mínima parte de lo que tendríamos que saber”. Y lanzó una pregunta que sigue generando controversia: si existieron múltiples planes, ¿respaldaba la Corona alguno distinto al que finalmente ejecutó Tejero?