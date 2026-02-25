Lara Guerra 25 FEB 2026 - 18:19h.

Pedro Fernández Céspedes, reportero del 23 F, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que el Gobierno haya publicado los documentos, hasta ahora secretos, del golpe de estado del 23 de febrero de 1981. 167 enlaces divididos en tres bloques en los que sobresalen conversaciones de Tejero y un croquis que revela la planificación del golpe.

En primer lugar, Fernández explica que "quería poner un rigor en el debate. Después de estar allí unas horas y muchos años en el Congreso de los Diputados, y conocer como hemos conocido la voluntad del Gobierno por desclasificar estos papeles...me despierta una sencilla reflexión".

Asimismo, el reportero asegura que "me parece estupendo que se desclasifique, es una decisión muy decisiva por parte del Gobierno. La historia hay que dárselos al dueño de la historia, que es la sociedad española; lo que no me gusta como ciudadano es haber vivido una profesión como la tuya o como la mía".

Pablo Fernández: "Debe de reflexionarse y llevarlo a las escuelas que es donde se forma el individuo"

Ante esto, Céspedes explica que "lo que quiero decir es que no voy a soportar o rechazo absolutamente es utilizar el contenido de esos papeles, como se ha hecho muchísimas veces como arma de combate entre los grupos parlamentarios. Luego después, no con la riqueza que lo tienen los grupos parlamentarios o los partidos políticos, pasa a la sociedad; se traslada a las familias que ahora se materializa y no es un positivo resultado".

Asimismo, confiesa el reportero que "creo que debe de reflexionarse y llevarlo sobre todo a las escuelas que es donde verdaderamente se forma el individuo o debe de formarse el ciudadano libre y responsable.

Por otro lado, Risto Mejide no duda en preguntarle por alguna anécdota de aquel día, a lo que Céspedes detalla que "yo estaba concretamente sentado en los últimos escaños de mi ciclo, esperando que el primer secretario del congreso terminase de llamar a los diputados presentes. Como todo el mundo sabe no se acabó la lista. RNE emitía en ese momento en directo la votación pública por llamamiento y creo que en términos informativos la mejor dejar la retransmisión directa porque creo que es un derecho del oyente".