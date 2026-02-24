Lara Guerra 24 FEB 2026 - 18:48h.

Pilar Rahola reacciona al tweet de Yolanda Díaz sobre el cantante madrileño, Julio Iglesias

El cantante madrileño Julio Iglesias ha demandado a Yolanda Díaz después de señalarle como abusador sexual. En este contexto, Pilar Rahola no ha dudado en posicionarse en 'Todo es mentira' al respecto sobre ello.

Pilar explica que "las simpatías con Julio Iglesias en mi caso cero, pero el tweet de Yolanda Díaz no se aguanta en términos de Estado de Derecho. Esto que me dices de que la verdad judicial no es la misma que la política pues oye, estamos hablando de un delito grave. No tengo ni idea de quién tiene la razón, mi tendencia natural es creer a las víctimas, pero mientras no haya una sentencia; tú como vicepresidenta del Gobierno, que tienes una responsabilidad porque tienes un altísimo cargo no puedes acusar a nadie de abusador sexual; no puedes".

Pilar Rahola: "Esto es aprovechar una noticia para hacer ideología"

Respecto a esto, Risto Mejide recuerda que en este tipo de situaciones, las personas colocan el término de 'presuntamente'. Además, asegura que "ni siquiera ha sido eso porque ni está admitido a trámite. No podríamos ni decir presuntamente. Y en su tweet no hay ni un solo 'presuntamente'. A lo que, Rahola tajante, asegura que "se le fue el dedito, a Yolanda se le fue el dedito". Tras esto, recuerdan que la señora Díaz comentó un irónico "si quiere, con carácter presunto", algo que ha calificado la periodista de "broma".

De nuevo, Mejide interviene y comenta que "eso dicho en una tertulia de un bar tiene unas consecuencias, pero dicho públicamente tiene otras". Por último, Pilar asegura que "esto es peor cuando además, eres vicepresidenta del Gobierno, es que es aprovechar una noticia como la de Julio Iglesias para hacer ideología. Se le fue el dedo"