Lara Guerra 27 MAY 2026 - 23:17h.

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Eduardo Inda, periodista y director de 'OkDiario', comparece en el directo de 'Horizonte' donde no ha dudado en pronunciarse sobre todo lo ocurrido en Ferraz.

En primer lugar, Inda dirige su atención por completo hacia el presidente del Gobierno, aludiendo directamente hacia él en lugar de Leire Díaz, a la que la Audiencia Nacional apunte a que el PSOE le pagó por sus maniobras contra fiscales y policías: "Eso es Sánchez, no es el caso Leire, ella es una pobre desgraciada. Lo primero que hay que decirle al presidente del Gobierno es que no mienta. En ese auto dice que es una orden de entrada y registro. Segunda cuestión, si los que montan la cloaca son el íntimo amigo de Sánchez, Juanma Serrano; si lo monta su mano derecha, Santos Cerdán. Si se hace para encubrir, favorecer e intimidar a los enemigos de Sánchez, ¿a qué espera el señor Pedraz para inhibirse al favor del Supremo para que se impute al presidente del Gobierno?"

Eduardo Inda, sobre Pedro Sánchez: "Los que montan todo es Juanma Serrano y Santos Cerdán"

Asimismo, Eduardo explota por completo al reflexionar sobre el papel de Pedro Sánchez y sus 'aliados': "El gran beneficiado de todo esto es Pedro Sánchez y los que montan todo es Juanma Serrano y Santos Cerdán. No hablamos de gente corrupta, esto es gente mafiosa, es gansterismo. Intimidar a jueces, policías, a agentes de la UCO...eso es la mafia. Pedro Sánchez es el capo di tutti capi, y Pedraz se tiene es que inhibir ya".