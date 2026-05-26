Horizonte 26 MAY 2026 - 01:02h.

Bea Talegón ha analizado los movimientos en algunos medios de comunicación ante el 'caso Zapatero'

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Después de que la UDEF haya intervenido en la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero joyas, relojes, dos memorias USB, dos discos duros y documentación relacionada con empresas investigadas en el caso Plus Ultra, 'Horizonte' hacía un programa especial para detallar todas las informaciones que se están conociendo sobre este caso en las últimas horas.

Ramón Bermejo, periodista y portavoz de Víctor de Aldama, estaba presente en el plató de 'Horizonte' para hablar de todo lo que está ocurriendo alrededor del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, además de revelar cómo está viendo todo esto Aldama:

"Aldama lo ve con bastante estupefacción en cuanto a la negación por parte del PSOE en algunas cosas que se saben que eran conocedores de ello y porque él ya lo había advertido, él habló de que tarde o temprano Zapatero iba a sentarse en el banquillo y lo dijo muy seriamente, él es conocedor y sabe perfectamente de lo que estaba hablando, cuando tuvo relación con él, independientemente de los tratos, conocía perfectamente cuáles eran los manejos que él hacia en Venezuela", explicaba.

El análisis de Bea Talegón sobre los movimientos en medios de comunicación ante el 'caso Zapatero'

Además, Bea Talegón, también en el plató de nuestro programa, ha analizado los movimientos que se están dando en los medios de comunicación según han ido saliendo informaciones sobre el ‘Caso Zapatero’.