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La sinceridad de una soltera al escuchar a su cita hablar con acento "canarión": "Ese dialecto no me pone nada"

La sinceridad de una soltera al escuchar a su cita hablar con acento "canarión": "Ese dialecto no me pone nada"
La reacción de Luz al escuchar el acento canarión de su cita. 'First Dates'
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Juan llega directo desde Gran Canaria esperando que el universo haga de las suyas y encuentre el amor de su vida en 'First Dates'. Pero, ¿será esa Luz, procedente de La Palma? La soltera, quien nació en Venezuela pero se trasladó a las islas busca una persona tranquila pero muy divertida, ¿encontrará estas cualidades en su cita?

Lo cierto es que coinciden en que son dos artistas y Canarias es su musa, pero a lo largo de la cena no parecen encontrar muchos puntos en común. De hecho, cuando Juan le ha confesado una costumbre que tiene, Luz se ha quedado estupefacta: "No me ha gustado nada". ¡Échale un vistazo a la cita completa!

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Sin embargo, el punto de inflexión en su cita ha llegado cuando el soltero ha dejado ver en varias ocasiones su acento canarión.

"No soporto ese 'hablaito'"

Luz se confunde con algunas palabras que dice su cita y asegura: "Tengo que aprender ahora canario y todo". No obstante, la tensión se incrementa cuando la soltera escucha cómo pronuncia la palabra arepas y, aunque trata de enseñarle que se dice con 'a' y no 'j', al final desiste: "No pasa nada, por eso no voy a pelear tampoco".

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Es en el momento en el que Juan se refiere a ella como "muchacha" con deje canarión cuando la soltera acaba saltando: "No soporto ese 'hablaito'". Su cita trata de explicarle que tiene que acostumbrarse porque es su forma de hablar, pero Luz se niega: "No puedo, todavía no me he hecho al idioma canario".

Y es que a la soltera le sucede algo con este acento: "Ese dialecto no me pone nada. Presénteme a otro". Algo que le sorprende a su cita, según le confiesa.

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