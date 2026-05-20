First Dates 20 MAY 2026 - 23:05h.

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Carlos Sobera se ha visto envuelto en un triángulo amoroso al provocar los celos en Ángel, un soltero de ‘First Dates’. El hombre que se define como un "cascarrabias muy hablador": "No sé estar callado", ha protagonizado un momentazo al recibir a su cita, Rosa, en el restaurante. Y es que, nada más entrar por la puerta, la soltera ha centrado toda su atención en el presentador del programa, al que, muy ilusionada, le ha pedido hacerse una foto juntos.

Ángel, desplazado a un lado, ha mirado a la soltera y al presentador con una cara que reflejaba su malestar. Puesto que, mientras que él al ver a Rosa se había sentido como "si se hubiese iluminado una luz", ella parecía no tener tanto interés en él como lo tenía en Carlos Sobera. "Me ha molestado que, estando yo allí, le pida una foto. Se podría haber esperado a conocerme un poquito más. He tenido un poquito de celos", ha admitido el soltero.

"Es muy celoso, ¿eh?", le ha dicho el presentador a Rosa tras percatarse de la cara de pocos a amigos del soltero. "Ya lo veo, ya", ha respondido ella. Una vez en la mesa, Ángel le ha asegurado a la soltera que "no es una persona celosa", aunque inmediatamente le ha confesado: "Bueno... Hoy me has puesto celoso con la foto. Se lo voy a decir cuando salga a Carlos".

La anécdota de Rosa que ha dejado a Ángel atónito

Tras este primer momento, los solteros han comenzado a conocerse mejor, hablando sobre sus gustos, aficiones, sus historias amorosas del pasado... Ángel le ha contado a Rosa que es "muy cariñoso y besucón". Al ver que compartían una visión de las relaciones similar y tras varios comentarios del soltero que han provocado las carcajadas de Rosa, la soltera ha admitido: "Esta persona mola".

Ángel se ha ido soltando, llegando a decirle a la soltera que "le gusta mucho la carne de la mujer y si sabrosa como la suya, mejor". "No lo sabes a lo mejor es amarga", ha contestado ella algo avergonzada por lo directo que estaba siendo el soltero. "No le voy a dar dos hostias porque sé que este señor me va a respetar y hacer las cosas paso a paso", ha asegurado Rosa.

Y es que la soltera es una mujer de armas tomar, algo que ha dejado claro al compartir con Ángel una anécdota de su pasado con la que este se ha quedado totalmente impactado. "He sido la mayor tres chicos. Una vez uno se metió un hermano mío y yo busque una piedra, fui cara a él y le di en la cabeza, se la abrí", ha contado Rosa. "¡La madre que me pario! Me das miedo", ha reaccionado él.

La decisión final de los solteros

Después de una cena de lo más agradable, los solteros han tomado la decisión final. ¿Quieren una segunda cita para seguir conociéndose fuera del programa? Ángel ha sido el primero en responder: "Rosita de mis amores, me he puesto un poco nerviosete y celosillo porque has ido a Carlitos Sobera. Te lo perdono", ha dicho antes de afirmar que quería otra cita con ella para "conocernos un poquito más". "No me importaría. Es una persona divertida, te hace reír y ver las cosas bonitas, es agradable", ha contestado ella.