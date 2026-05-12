First Dates 12 MAY 2026 - 23:16h.

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Pedro tiene 51 años, es ayudante de cocina y llega desde A Coruña para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Siente que se excede al ser bueno y esto hace que a veces se aprovechen de él. En el amor ha tenido un poco de todo, pero ya lleva unos años soltero porque ha cuidado de su madre. Se define como una persona intensa y si tiene una relación, deja claro que le gusta demostrarlo. Espera tener una pareja con la que pueda tener tranquilidad y sentirla un apoyo.

Ana tiene 55 años, es hostelera y llega desde A Coruña en busca de su otra mitad. No se considera una persona complicada para encontrar una persona que le guste, pero "los difíciles son los demás". Nada más verse, Pedro le encuentra una mujer perfecta para conocerse, sin embargo, para la hostelera no parece que sea así: "No me gusta, a mi me tienes que entrar de primeras. Si eso pasa, ahí pongo yo interés".

Pedro desvela sus dotes sexuales: "Yo la almeja la como hasta que las piernas tiemblan"

Desde la mesa la pareja comienza a conocerse y Pedro no ha dejado de ver cosas buenas en su cita; pero ella se queda bastante alejada de ese mismo sentimiento. Por otro lado, en las actividades que más disfrutan, Ana es una amante del baile, algo en lo que de nuevo no coincide con su cita.

Por otra parte, al acabar su cita la pareja habla sobre sus talentos sexuales, y Pedro se lo deja bien claro a la soltera con un simple "abajo". Además, añade: "Yo la almeja la como hasta que las piernas tiemblan". Ella asegura a 'First Dates' que "ni yo le voy a comer el percebe ni él mi la zamburiña"