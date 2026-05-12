Lara Guerra 12 MAY 2026 - 00:00h.

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Luciano ya es un veterano de 'First Dates', sin embargo, en el amor necesita una segunda oportunidad y aquí la tiene. El de Mérida va a conocer a Encarni, una cuidadora jubilada con gran carácter que llega también de la misma provincia ¿Tendrá suerte esta vez Luciano?

Luciano tiene 77 años y es un hostelero jubilado al que le encanta jugar a la petanca, andar y tomar algo con sus amigos. El soltero se considera un "disfrutón" y espera una persona con la que pueda conectar porque tiene claro que si eso sucede, quedará completamente enamorado. Desea estar con una mujer con la que poder irse a vivir a su gran chalet.

Encarni y Luciano disfrutan de su cena de 'First Dates'

Por las puertas de 'First Dates' llega Encarni, una soltera de 76 años que se define como una mujer muy cañera por su gran carácter: "Tengo mala leche. Lo que no me gusta lo digo a la cara". Ya desde la mesa la pareja comienza a conocerse y todas las veces que el soltero menciona su casa es algo que le echa para atrás. Pero no solo eso, las conversaciones entre ellos parecen no fluir ya que Luciano está más pendiente de su teléfono que de ella; algo que de nuevo no ha gustado a la soltera.

Tras la cita, los solteros se dirigen a la sala de intimidad total donde Luciano espera el gran beso de Encarni; pero finalmente en una de las notitas que les deja el programa como prueba él intenta darle un beso con mordisco y esta le rechaza.