Lara Guerra 23 ABR 2026 - 01:50h.

Compartir







María Lara, terapeuta, psicóloga y DJ, tiene 41 años y llega desde Mallorca para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se define como una chica extrovertida, inteligente y superdotada. Confiesa que lo más duro de ser trans es que "desgraciadamente tu biología te va a llevar a eso"; asegura que ha pasado partes de su vida muy duras; sin embargo, gracias a eso ha aprendido a no juzgar a nadie.

Por las puertas del restaurante de Carlos Sobera llega Pedro, un creador de contenido de 44 años que llega desde Barcelona para conocer a su cita de la noche. Asegura que en España le consideran "una leyenda" y confiesa que su fama aparece de hacer contenido cómico. Sus pasiones son las redes sociales. Tras esto, Carlos Sobera le acerca hasta la mesa para que la pareja pueda conocerse y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Pedro: "Yo me enamoro de las personas, pero jamás estaría con una persona trans"

Ya desde la mesa María Lara y Pedro parecen presenciar un buen feeling; ella le cuenta que hace años perdió al amor de su vida y él se ha mostrado muy comprensible con la situación. Esto ha sido un gran punto a favor para la soltera. Sobre los hijos, Pedro le cuenta que tiene dos y ella en este momento le confiesa que tendría que adoptar porque es trans; sin embargo él pese a mostrarse con ella como si nada y dejar claro que comprende su posición , confiesa al programa que "yo me enamoro de las personas, pero jamás estaría con una persona trans".

Después de una cena dónde han encontrado más de una diferencia, la camarera les ha acercado hasta la sala de 'intimidad total'; pero la negativa del soltero hace que finalice la cena. Pese a que María Lara ha llegado al restaurante de ‘First Dates’ dispuesta a todo, su cita no ha salido como ella esperaba. Y es que cuando la camarera les ha preguntado si querían ir al reservado, su cita, Pedro, se ha negado de inmediato, además, no ha querido invitarle a la cena. Dos gestos que a la soltera le han sentado fatal.