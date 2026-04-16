First Dates 16 ABR 2026 - 01:16h.

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Camilo tiene 84 años y está jubilado. El soltero vive en Galicia desde hace 4 años y se siente muy ágil. En 'First Dates' busca una mujer guapa por dentro. Su cita era Angelines de 81 años, también jubilada. Esta es la segunda vez de la soltera en el programa tras un primer intento que termino siendo fatídico. ¿Cómo le ira en esta ocasión?

Nada más verla, Camilo se ha sorprendido con la estatura de Angelines: "Es muy pequeña, puede ser una gran mujer pero no me va". Y es que el soltero ha tenido incluso que ayudar a su cita a sentarse en la banqueta de la barra antes de entregarle el detalle que le ha traído desde Ourense.

Una vez en la mesa, Camilo le ha dicho a Angelines que la mayor pega que le ponía de cara a una posible relación con ella era la distancia. "Yo me voy a Galicia ahora mismo", le ha replicado ella. Sin embargo, tal y como le ha confesado a las cámaras del programa, esto solo era una excusa: "Ha sido una excusa para no seguir con ella porque yo con el coche estoy a dos horas de León".

En un momento dado, los solteros han sobre sus gustos sexuales. Camilo le ha contado a su cita que le gusta hacerlo "2 o 3 veces por semana", a lo que ella le ha confesado: "Jamás se lo pedí a mi marido, pero si él me lo pedía lo hacía". Además, el soltero le ha desvelado a su cita su posición favorita: "Me gusta mucho a cuatro patas". Unas palabras ante las que ella ha admitido: "Yo hago el amor como toda la vida, no como ahora que hay mucho puterismo".

Angelines, muy molesta tras ser rechazada, estalla: "¡Me voy!"

Antes de que terminase la cita, Camilo ha intentado ser claro con Angelines respecto a cuál iba a ser su decisión final: "Como amiga si, pero me gusta un poco más guapita de cara y más alta". Inmediatamente, ella ha replicado: "Usted no sabe quién soy yo". Instantes después, los solteros han tenido que tomar su decisión final, un momento en el que la tensión ha explotado.

Algo que sucedía tras la respuesta de Camilo a si quería una segunda cita con Angelines: "No porque es engañarnos el uno al otro". Ella no se ha tomado esta respuesta nada bien: "Eres tú el que está rechazando, a mi no me importa ni que sea más alto, más bajo, más viejo... Te he dicho que si tengo que ir a Galicia, voy". Además, ha enumerado todas sus cualidades: "Hablo catalán, gallego, castellano, sé bordar, sé coser, sé todo. He viajado muchísimo..."

Muy moleta, Angelines ha estallado contra el soltero: "Usted de esta forma que va, no vivirá la vida mucho. No busca una mujer, busca a Sophia Loren". Tras esto y totalmente enfurecida, la soltera se ha levantado y se ha marchado antes de que llegase su turno de responder: "Me voy, lo siento. Yo ya no me siento más porque quiere más altura".