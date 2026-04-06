First Dates 06 ABR 2026 - 23:30h.

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Durante su juventud, Irene y Alberto sufrieron bullying en sus respectivos colegios, y es una herida que al soltero aún le duele. Ella, por su parte, le ha preguntado sobre su círculo cercano y él ha confesado que no tiene amigos. Ambos han compartido sus duras vivencias: "Me dejó secuelas. Yo he ido, bueno, voy al psiquiatra porque aún no lo he superado", admitía Alberto.

"Cada uno tenemos nuestra manera de afrontar las cosas. Yo soy una persona que tiro para delante con lo que sea, pero hay mucha gente que le toca mucho. Cada persona tiene su tiempo de aceptación y de sanar", afirmaba Irene. Además, la soltera ha compartido con su cita qué fue lo que le salvó del bullying: el teatro: "Me ha cambiado de una manera alucinante".

Esta actividad le dio autoestima, confianza y capacidades de trabajar en equipo. Alberto se ha quedado impresionando con la fuerza de Irene: "Es una persona muy valiente y tiene mucho que enseñar de esa experiencia para superar el bullying". Ambos se han abierto en una conversación emotiva y llena de confianza.

Carlos Sobera: "Estar aquí es un paso importante"

Carlos Sobera se ha quedado muy sorprendido tras escuchar las duras vivencias que ha tenido Alberto: "Me hicieron la vida imposible durante cuatro años. Me llegaron a pegar y me han quedado secuelas", admitía. Por su parte, el presentador le ha dicho que "estar aquí es un paso importante" para avanzar.