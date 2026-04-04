Artemis II supera la mitad del trayecto a la Luna y cancela una corrección de trayectoria porque va por la ruta adecuada

Día 2 de la misión Artemis II: ¿qué hitos han conseguido?

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La misión Artemis II de la NASA sigue en marcha. Este sábado 4 de abril se cumple el tercer día de misión desde que despegaron y, tras abandonar la órbita terrestre, ya han pasado el Ecuador de su viaje.

Ahora están ya más cerca de la Luna que de la Tierra. Durante el camino han sufrido algunos incidentes menores que no han comprometido el desarrollo del vuelo, ni han restado entusiasmo a los tripulantes que no han dejado de hacer fotos desde que partieron, como informa Edurne Arbeloa en 'Noticias Cuatro'.

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La misión de la NASA

La misión Artemis II navega rumbo a la Luna. Este sábado, la nave Orión avanza en silencio por el vacío del espacio profundo. A cientos de miles de kilómetros de la Tierra, la tripulación de la misión cruzará una frontera invisible, la que separa la seguridad de la órbita terrestre del incierto territorio del espacio cislunar, una zona donde la gravedad de nuestro planeta se desvanece.

A bordo, los astronautas continuarán con las comprobaciones de los sistemas de la nave y realizan pequeñas correcciones de trayectoria. Sin olvidar las rutinas de ejercicio y de comunicación constante con el control de la misión, en Houston.

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La nave Orión entrará poco a poco en el dominio de la gravedad lunar. Será el momento de la verdad, sin llegar a entrar en la órbita de la Luna La nave ajustará su trayectoria para un sobrevuelo milimétrico donde llegará a estar a tan solo 7400 kilómetros de la superficie lunar.

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En la cara oculta de la Luna, la comunicación con la Tierra desaparecerá durante unos 40 minutos que parecerán eternos. Un silencio que pondrá a prueba la tecnología y los nervios. Después la misión entrará en una fase de descanso con experimentos científicos y las últimas pruebas de fiabilidad de la nave antes de emprender el regreso a la Tierra.

La reentrada en la atmosfera terrestre será uno de los momentos más críticos. A más de 40.000 kilómetros por hora cualquier fallo en la trayectoria o en el escudo térmico de la nave Orión podría ser catastrófico.

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Tras 10 días de travesía espacial y 13 minutos vertiginoso de descenso, la cápsula espacial debería finalizar el viaje con un amerizaje suave en el océano Pacífico frente a San Diego. La mision Artemis II no tocará el suelo lunar, pero abrirá el camino no solo para regresar a la Luna sino para demostrar que estamos listos para ir más lejos que nunca.