Lara Guerra 19 MAY 2026 - 17:18h.

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Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC', comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Zapatero sea imputado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. Además, tendrá que comparecer ante el juez el día 2 de junio.

En primer lugar, el periodista explica que "la causa estaba bajo secreto y esto es una nueva fase en la que partimos de la operación de diciembre donde se detuvo a su socio y en lo que se ha visto es que había un rescate donde a priori la empresa no cumpliría con los estándares para conseguir ese préstamo. Aquí Zapatero ejerció sus influencias políticas para conseguir ese rescate. El juez José Luis Calamar ha sido muy muy contundente y dice que hay una presunta organización criminal que estaba liderada nada más y nada menos por un presidente del Gobierno para beneficiar empresas y sobre todo con Plus Ultra. Todo esto choca con sus declaraciones pero hay varias evidencias que no hemos visto porque aún no se ha podido acceder al contenido.

Además, Chicote detalla que "Manos Limpias puso una denuncia pero hubo también una petición de movimientos de dinero que pide auxilio a Suiza y a España. Es la Fiscalía Anticorrupción la que presenta la querella. En la información del auto la consigue la policía judicial, es decir, buscar ahora teorías de la conspiración carece de sentido. No hay truco, se ha hecho todas las garantías".

Javier Chicote: "Se está investigando también a su secretaria"

Por otro lado, el periodista explica la relación de su imputación con el gobierno de Venezuela: "Aparece una vinculación con un general venezolano porque ese tráfico se habría realizado también allí por parte del socio de Zapatero. Él tenía un contacto a través del cual se habría conseguido una serie de licencias de vuelo. Llega la pandemia hay crisis enorme y para acceder a la solvencia necesitaba demostrar una actividad para recuperar los números positivos. Por eso necesitaron que se le rescatara, de ahí que aparezca también el gobierno de Nicolás Maduro".

Sobre que podemos esperar de esa citación al que fuera presidente del Gobierno, Javier comenta que "de aquí al 2 de junio se irá conociendo más informaciones. Solo el auto son 85 páginas y es un resumen, pero a mi me dicen fuentes de la investigación que todo lo relevante está ahí. A veces se pueden hacer autos más breves es muy profuso, documento y de una extensión más que notable porque sabe que es una investigación muy mediática. Zapatero sabía que se le investigando de alguna forma y eso también ha sido importante para no autorizar el registro de su casa".

"Ojo, su despacho es del antiguo presidente del Gobierno. Se está investigando también a su secretaria y en la presunta organización criminal también habrían participado sus subordinados. Se ha investigado el despacho de Ferraz y también querían hacerlo en su domicilio pero se cree que no habría material útil para la investigación".