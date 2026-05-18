Lara Guerra 18 MAY 2026 - 19:01h.

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Víctor Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que salga a la luz nuevas informaciones donde 'El Español' señala que Ábalos mantuvo relaciones sexuales con 2 prostitutas en la vivienda del gobierno en julio del 2021.

Sobre estos nuevos datos, el hijo del que fuera ministro de Transportes asegura que "estuve en Madrid la semana antes de que cesaran a mi padre y me he puesto en contacto con el hotel. He tenido una respuesta de ellos por la que no me pueden facilitar la información por protección de datos. Recuerdo que esa noche me quedé para estar con unos amigos".

Además, Ábalos asegura que se ha puesto en contacto con el hotel para poder ofrecer más informaciones sobre su versión: "El mismo hotel me dijo que era imposible que yo pagara una reserva y se presenten otras personas que no tiene nada que ver. Me dijeron que, tal y como publica 'El Español', porque el hotel ya es consciente de la reputación que implica esto, pues imagino que tomaran medidas. Esto es más de lo mismo. Yo llegué a pernoctar esa misma noche"

Sobre las posibles dudas que puedan generar, Ábalos ha querido contar la "parte privada" de lo ocurrido: " Enviaba mi reserva porque faltaba la otra parte de la historia que no se sabe, pero te la voy a contar. Yo esa noche cenaba con mi padre, y yo he estado ahí tres veces, y sé los controles que hay por lo que es estúpido que mi padre lleve a prostitutas estando la mujer, la seguridad, Nadia Calviño viviendo arriba".

Víctor Ábalos: "Yo no he tenido una foto de mi cara en Whatsapp en la vida, es un montaje"

Asimismo, el hijo de Ábalos añade que fue a ese hotel "para ver a unos amigos solamente esa noche y les dije que se vinieran a cenar porque esa persona siempre se queda ahí. Hay fotografías y es un tema que siempre he vivido. La reserva la pagué yo y esa reserva yo se la pasé a Koldo porque iban a pasar a por nosotros. Yo soy de Valencia, Risto. Y ojo, que lo que se dice también es que se lo reenvía a las chicas y eso no sale en ningún lado. Además, yo no he tenido una foto de mi cara en Whatsapp en la vida, eso es un montaje. Lo han sacado de internet, de otro programa...esto no sé si lo han montado ellos bajo una aplicación"

Por otra parte, Víctor se muestra tajante con lo ocurrido: "Pero vamos, ese mensaje que reenvía Koldo a las supuestas prostitutas de mi reserva para que lo tengan en esa noche de hotel en una habitación individual...ese mensaje no aparece. Y te digo una cosa, yo no reservo habitaciones para prostitutas ni para nadie, solo para mí. Esto es más de lo mismo, esto ya es personal".

Jorge Calabrés irrumpe en el directo al escribir a Risto Mejide: "Están las capturas de todo"

Durante la continuidad de la entrevista, Risto Mejide anunciaba que había recibido un mensaje de Jorge Calabrés. En ellos, el periodista responde a Víctor Ábalos por haber cuestionado las informaciones de 'El Español': "Jorge ha dicho 'tenemos todos los documentos, registros de Whatsapp y autenticidad de los mismos en el juzgado y podéis decir que no es la única fiesta con prostitutas de esa semana. Podemos acreditar varias en esa semana de julio'