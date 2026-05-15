Pedro Jiménez 15 MAY 2026 - 17:40h.

El exsecretario de Organización de Podemos señala al PSOE en 'TEM' hablando de las conversaciones que ha podido tener con Clavijo

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, arremete contra Mónica García: “Ha hecho una campaña infame contra Clavijo”

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Pablo Echenique se ha pronunciado en 'Todo es mentira' sobre todo el tema del hantavirus. Pero más lejos de eso, el que fuera ex diputado al Parlamento Europeo y secretario de Organización de Podemos hasta junio de 2019 ha dejado una declaración que va a dar mucho de qué hablar y que afecta directamente al PSOE.

Según Echenique, todo el operativo que se ha seguido en España "se ha hecho bien": "Creo que la acción de Clavijo, a quien le tengo respeto porque creo que con todo el tema de los menores no acompañados, tuvo una posición que no es la habitual, creo que se ha equivocado un poco. Ha ido un poco más allá de lo que debería de haber ido".

Y continúa así: "Pero estoy bastante convencido de que le pueden haber tratado con un poco de prepotencia desde el Gobierno central". Han sido tras estas palabras cuando Laila Jiménez le ha frenado en seco preguntándole lo siguiente: "Cuando dices a los protagonistas ¿te refieres directamente a Mónica García?". "También me refiero a ellos", asegura Pablo Echenique.

Las palabras de Pablo Echenique sobre el PSOE

"En general, el PSOE, cuando negocia contigo o cuando habla contigo por teléfono te hace saber que el partido grande, alfa y que manda son ellos. Entonces, no me cabe duda del tenor de esas conversaciones", ha señalado el colaborador de 'Todo es mentira'. Por último, ha destacado algo: "El pueblo canario muchas veces se ha visto agraviado y tratado como una colonia. Esta sensibilidad en Canarias existe".