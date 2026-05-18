Lara Guerra 18 MAY 2026 - 17:48h.

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Iván Redondo, consultor político y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras publicar su libro 'El manual'. Desde el plató del programa, el invitado ha desvelado el motivo por el que salió de Moncloa, ya que se hablaba de una guerra interna.

En primer lugar, el consultor político desmiente lo que le sucedió en septiembre de 2020: "Quería explicar lo que me sucedió. Hay un momento con Félix Bolaños, que era mi número dos e íbamos al gimnasio normal, pero hubo un momento donde nos enseñó el gimnasio del búnker y para entrar nos quisieron hacer un chequeo".

Iván Redondo, consultor político: "En los últimos meses en la Moncloa estuve lo más medicado que he estado en la vida"

Después de esa revisión, Redondo asegura que pudieron ver que algo no estaba bien: "En este momento vieron algo que no estaba bien y me detectaron un agujero grande en el corazón. Al tener el diagnóstico, no quise decir nada porque no quería que me vieran como un lisiado. A mi madre se le murió una hija y yo nací después de eso...ella tenía miedo. El 17 de diciembre de 2020 es cuando vuelvo a nacer, pero en los últimos 6 meses estuve en la Moncloa lo más medicado de lo que he estado en la vida".

Por último, el que fuera jefe del gabinete de Pedro Sánchez detalla que "estaba en otro momento y sólo lo sabía Pedro Sánchez y mis amigos. Le dije a mi madre que lo tenía que contar. Ahora mi corazón es igual que el de todos y estoy muy fuerte. Es cierto que me tildaron de traidor, de ambicioso y de mercedario. Con cualquier caída viene la política de bulo bajo...esto hubiese pasado con independencia de decir o no decir. Le prometí a mi madre no decir nada y sí, me prometí cinco años después ser muy directo y responder a todo".