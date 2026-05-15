Pedro Jiménez 15 MAY 2026 - 16:43h.

Máxima tensión entre Coalición Canaria y el Gobierno: las palabras de Ana Oramas señalando directamente a Mónica García

Fernando Clavijo asegura no tener conocimiento del simulacro que menciona Mónica García: "Todo esto tenía que ver con explosivos no con este operativo"

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La crisis del hantavirus amenaza con una posible ruptura de Coalición Canaria con el Gobierno de Pedro Sánchez. Algo que Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha analizado en profundidad en el programa de 'Todo es mentira' de este viernes Santo, diciendo en primer lugar que la prioridad de todo "es Canarias": "Y no calentones por falta de lealtad, por mentir ni por ocultar información. Ni por humillar a científicos de prestigio de este país".

"Hay cosas que no se deben de hacer ni decir entre instituciones. Y, sobre todo, hay campañas con calificativos que nunca se deben permitir un ministro de un cargo público de un Ministerio. El partido tomará una decisión el sábado que viene", ha contado Ana Oramas en el programa de Cuatro.

Además, ha destacado que el partido canario tiene una diferencia con el resto de partidos: "Nosotros siempre votamos a favor de las cosas que sean buenas para los ciudadanos de este país y para Canarias".

"Mónica García ha hecho una campaña infame contra Clavijo"

Y pronuncia unas tajantes palabras contra Mónica García, ministra de Sanidad: "Es la única que sigue con una campaña infame, difamatoria y sin escrúpulos, el resto del Gobierno y de ministros no siguen en esa campaña".

Ana Oramas ha hecho hincapie en esto último: "Y la campaña no ha venido solo por redes, si no por varios ministerios. Eso no se puede permitir en este país. No hay derecho a eso, de gente que lleva una vida en el mundo científico".

Por último, Ana Oramas defiende a Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "No es Ayuso, no es un follonero... entró en todos los medios cuando el Gobierno había estado escondido tres días, en todas las emisoras y televisiones".