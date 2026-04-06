Lara Guerra 06 ABR 2026 - 20:56h.

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Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas, Fernando Grande-Marlaska y Juan Ignacio Zoido son algunos de los nombres con los que arranca el juicio del caso Kitchen por el presunto espionaje a Bárcenas. Este inicio ha sido comentado en la mesa de 'Todo es mentira' dónde Susana Díaz ha sido muy tajante con la corrupción.

Tras escuchar el debate entre los distintos colaboradores, Susana Díaz asegura que "hay veces que trastoca sin estar en el poder, hay gente que se corrompe antes de llegar, que es algo que me sorprende y que me resulta más llamativo. Hay presuntos casos de corrupción...que en el 'y tú más' meto a todos. Ahora mismo, dentro de un partido de la ultraderecha hay cruzadas entre ellos por un mal uso de los fondos públicos".

Susana Díaz asegura a Risto Mejide que "la política es el reflejo de la sociedad"

Por último, la política se muestra muy enfadada ante la asignación del término de corrupción con el bipartidismo: "Cuando escucho que es un problema del bipartidismo tengo que decir que no, esto es un problema de golfos. Sean los golfos del partido que sea y si son del mío, son igual de golfos que cualquiera. La política es el reflejo de la sociedad y en la sociedad hay gente así, igual que hay gente honesta. Esto es un problema de gente deshonesta, golfa y corrupta que te la puedes encontrar en la política en cualquier partido y en la vida; porque al final la política está formada por gente que es más decente o menos".