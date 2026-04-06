Lara Guerra 06 ABR 2026 - 18:17h.

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Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que el exministro del interior de Rajoy, Fernández Díaz, y el secretario de Estado, Paco Martínez se sienten en el banquillo de los acusados del caso Kitchen.

En primer lugar, el jefe de investigación recuerda al gravedad del caso: "Lo que ocurrió fue gravísimo. Ahora se está haciendo una lectura política de ver si empatamos, de si unos son más corruptos que otros. Creo que esto es un error. En este caso, el Gobierno, que estará más agobiado por Koldo, por Tito Berni, estaban esperando como agua de mayo que llegara esto porque insisto fue gravísimo".

Asimismo, Chicote De Paco Martínez tengo buena impresión de el y se comió muchos sacos porque hizo cosas para proteger al ministro y entre otras cosas, va a ser muy importante lo que diga porque no va a ir de la mano de Fernández Díaz. Yo tuve una oportunidad de reunirme con Villarejo, seguro que está grabado por alguna parte, porque para hacer una entrevista que al final acabó frustrada, pero me dijo una cosa que me dejó bastante tocado; me dijo 'Villarejos hay 14 o 15 en nuestro país' .

La reacción de Mejide al descubrir lo que Villarejo dice de él: "Que se ponga a la cola"

Sobre esos presuntos 14 o 15 Villarejos de los que menciona Risto Mejide, Javier explica que "en este juicio hay todo un grupo de policías que en segunda actividad son jefazos, pero lo que ocurre es que no tienen la importancia de Villarejo porque lo tiene todo grabado. A mi me grabó, de ti habla mal". En este momento, al descubrir esto sobre el presentador; él sin dudarlo dos veces y lejos de estar sorprendido menciona un "que se ponga a la cola" y desvela una anécdota de cuándo pudo entrevistarle.

Por último, el presentador cuenta su experiencia entrevistándole: "Ahora que lo dices, voy a contar una cosa que no iba a hacerlo. Me hace mucha gracia y obviamente ahí dije chitón durante toda la reunión, no vaya a ser que este hombre diga cualquier barbaridad, que lo puede decir igualmente. Una de las cosas que dijo que me llamó mucho la atención es que él traía el móvil en un sobre para que no pudiese ser localizado tal, y lo primero que hizo es ponerlo sobre la mesa. Ahí ya directamente supe que lo estaba grabando todo".