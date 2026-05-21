Chicote defiende la información publicada por 'ABC' y se apoya en el contenido del auto judicial,

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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero salió a la luz este martes y, tras 48 horas, 'Todo es mentira' consigue hablar con un miembro del Partido Socialista, algo que ha sido muy difícil desde que se conoció la imputación del expresidente. José Muñoz, portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, entra en directo en el programa.

"La sensación que hay es de preocupación, no lo voy a negar. Lo que sabemos hasta ahora es lo que sabemos y creo que deberíamos ser prudentes y no podemos anticipar, como han hecho algunos medios de comunicación, saltándose la presunción de inocencia y asumiendo que es culpable. En el medio en el que trabaja Chicote, sin usar condicionales, ya ponía que Zapatero lideró una trama criminal", ha comenzado José Muñoz.

Tras ser señalado directamente, Javier Chicote defiende la publicación de 'ABC': "Es que eso lo dice un juez y está citado del auto". José Muñoz explicó entonces que él también se ha leído el auto y que los jueces hacen uso del condicional.

Javier Chicote: "En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, el condicional del verbo situar es se situaría"

Sin embargo, Javier Chicote leyó textualmente el documento judicial: "En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, el condicional del verbo situar es se situaría. Si me vas a intentar dar lecciones de periodismo, vas a tener que venir otro día, ya está bien, hombre".

Risto intervino para pedir calma a ambos, y José Muñoz continuó defendiendo su postura: "Si estas actividades son de lobby o son actividades delictivas nos puede gustar más o menos, pero que los expresidentes en España y en prácticamente todo el mundo hacen trabajos de lobby o de influencia es una evidencia, por lo que habría que saber si el señor Zapatero hizo alguna cuestión ilegal en este sentido".