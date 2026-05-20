Miguel Salazar Madrid, 20 MAY 2026 - 23:26h.

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José Luis Rodríguez Zapatero tenía ya movimientos previstos para este martes, el día en que la democracia española iba a sufrir un revés con la imputación por primera vez en su historia de un expresidente del Gobierno. 'El Confidencial' adelanta que el exlíder socialista tenía un billete a Caracas a las 16:10 horas de la tarde "por motivos privados".

Lo iba a a hacer con la compañía Air Europa. Siempre citando las fuentes que maneja el tabloide, el Zapatero iba a hacer escala en Santo Domingo y allí un avión privado le iba a recoger para trasladarlo hasta la capital venezolana. "La información que tenemos es que él iba a alojarse en un domicilio proporcionado por el gobierno de Delcy Rodríguez", comparte José María Olmo, el jefe de Investigación del medio.

Un viaje "de urgencia" y con un objetivo

El viaje "se planifica de urgencia". Su prisa podría venir por las informaciones que también adelantó Olmo, que aseguró que Zapatero "estaba en el foco de causas judiciales que le acorralaban". Al final, se han terminado confirmando esos datos con el devastador auto que sitúa al expresidente como líder de un entramado internacional.

"La Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional descubren que se va a Caracas y se adelantan al viaje", apunta el periodista en 'Horizonte'. El objetivo de Zapatero con este viaje era "arreglar algunos asuntos a toda velocidad que le inquietaban".