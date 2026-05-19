Miguel Salazar Madrid, 19 MAY 2026 - 23:18h.

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Iker Jiménez y 'Horizonte' se colocaban en las tendencias de España en 'X' tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa del rescate a 'Plus Ultra'. Hay un por qué.

La organización ultra 'Manos Limpias' presentó una querella tras unas declaraciones de Víctor de Aldama en el programa de Cuatro, donde aseguraba que el expresidente socialista "había presionado" para lograr el rescate a la areolínea por 53 millones en plena pandemia. ,

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, decía este martes tras el consejo de ministros que el origen de la imputación a Zapatero se encontraba en esa querella, pero inmediatamente una periodista le ha replicado y ha aclarado que parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Como se mencionaba a 'Horizonte' - aparecía como 'Horizontes' erróneamente- en la denuncia, en redes sociales aparecían todo tipo de comentarios que hacían referencia al programa. Iker Jiménez ha aclarado, junto con el equipo de periodistas que forman parte de la tertulia, que situar las declaraciones de Aldama en su programa como el inicio de la investigación a Zapatero es un acto de "desinformación".

Iker Jiménez, "sorprendido" por las declaraciones de Rufián

Gabriel Rufián, secretario de Esquerra Republicana, también aludía al programa tras desaparse la imputación a Zapatero. "Entre Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez y casi todo el mundo, me decanto por lo segundo", le trasladaba a los periodistas.

Jiménez ha quedado "sorprendido" por sus declaraciones. "No me extraña, yo también me decanto por lo segundo", traslada el presentador, que califica de "total conspiración" el bulo.