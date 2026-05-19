Miguel Salazar Madrid, 19 MAY 2026 - 22:51h.

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El periodista y colaborador de 'Horizonte' Eduardo Inda pudo charlar con José Luis Rodríguez Zapatero el domingo, tan solo dos días antes de que se conociese que ha sido imputado por tres delitos en el caso 'Plus Ultra'.

Así lo ha contado el director del tabloide 'Okdiario' en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez, donde da todos los detalles de su conversación con el expresidente socialista. "Me encontré el domingo a Zapatero causalmente y me dijo que estaba muy tranquilo", cuenta Inda como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Lo que tiene pensado hacer Zapatero con los medios de comunicación

En un hotel de Madrid, Inda pudo conversar durante "unos minutos" con el exlíder del PSOE, que ahora está en el centro del debate político tras salir a la luz un auto "demoledor" que lo sitúa como líder de una trama internacional. "No he hecho nada", le aseguró al periodista.

Sin embargo, Zapatero no solamente le confesó que no ha sido responsable de ninguna actividad delictiva. También le trasladó lo que tenía pensado hacer próximamente. "En ese momento me habló de que tenía pensado meter querellas a todo tipo de medios de comrunicación y periodistas, y él sigue insistiendo en su inconecia", expresa Eduardo Inda.