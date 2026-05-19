Eduardo Inda, sobre los apoyos que necesita el PP para gobernar en Andalucía: "Sé ya las exigencias de Vox a Juanma Moreno"
El periodista habla en 'Horizonte' de las condiciones de los ultras para que Moreno sea investido presidente de la Junta
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'Horizonte' (18/05), al completo en Mediaset Infinity
El tablero político en la comunidad más poblada de España ha quedado sin un partido capaz de gobernar en mayoría absoluta. El Partido Popular ha rozado los ansiados 55 escaños que se necesitan para liderar la Junta en solitario, por lo que deberá depender de Vox para llegar al Ejecutivo andaluz.
Eso sí, los de Abascal no se lo pondrán nada fácil a Juanma Moreno como ya han hecho en otras autonomías. María Guardiola, la líder regional extremeña, sufrió hasta el último segundo para que los ultras consiguiesen darle sus apoyos el día de su investidura. También en Aragón han conseguido los populares garantizar los votos de Vox.
Lo que pide Vox para apoyar a Moreno Bonilla, según Inda
Ahora, al partido de Feijóo se le suma un nuevo y largo recorrido previsiblemente para que puedan estar en San Telmo. El periodista y colaborador de 'Horizonte' Eduardo Inda desvela qué piden lo de Abascal para apoyar a Moreno Bonilla.
"Sé ya las exigencias de Vox a Juanma Moreno", lanza. Estas pasan por la prioridad nacional -favorecer a los españoles frente los migrantes en la concesión de ayudas públicas y acceso a servicios sociales-; dos consejerías y una vicepresidencia y "que haya cero euros para los menas en los presupuestos de Andalucía".