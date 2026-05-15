Horizonte Madrid, 15 MAY 2026 - 03:32h.

Fernando García Poves resuelve todas las dudas acerca de la baliza

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Todavía existen numerosas dudas entre los españoles sobre el tema de la baliza. Es más, "la gente está súper confundida desde que el minuto uno que salió" y en 'Horizonte' el secretario de la Federación de Tráfico, Fernando García Poves, las resuelve todas.

La primera de ellas, preguntada por Carmen Porter, es si es o no obligatoria. La respuesta es que sí hay que llevarla pero... ¿Qué sucede si no se pone?

La única forma en la que serás sancionado por la baliza

Una pregunta que "formula toda la gente" es en qué situación podemos incurrir en una sanción. "Cuando tú te quedas inmovilizado y no haces uso de esa señal que es lo obligatorio", responde el experto.

Esto significa que "en los controles rutinarios no se está pidiendo la baliza igual que no se pedían los triángulos", explica García Poves. De hecho, si pones los triángulos en vez de la baliza también serías sancionado porque "la obligatoria es la baliza. Otra cosa es que tú complementes con los triángulos".

Pero, ¿qué sucedería si no está homologada? "Lo normal es que se te pare y no se te pida la baliza. No vamos a parar nadie a pedirle la baliza", insiste. Sin embargo, a lo que se refiere Ángel Gaitán es si pueden comprobarlo si está puesta. "Cuando llegas a un accidente lo principal es la seguridad del usuario y quitar ese coche lo antes posible por lo que no creo que ningún compañero lo mire", responde el experto aunque, puntualiza, lo podría comprobar.