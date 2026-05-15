Horizonte Madrid, 15 MAY 2026 - 03:00h.

Valladares ha sido duramente criticado por la prensa por sus declaraciones sobre el procedimiento en el MV Hondius

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El profesor Valladares, según lo define Iker Jiménez "experto en parasitología y una eminencia en enfermedades tropicales", ha dado unas declaraciones en la televisión canaria que "van a impresionar" por las consecuencias que está viviendo por ser "muy claro" y decir que no hubiera hecho las cosas como se hicieron.

Tras escucharlas en 'Horizonte', reciben a Ricardo Díaz, catedrático en Ingeniería Química y Materiales, para que de su opinión al respecto.

Valladares ha llevado a cabo la "esencia del método científico"

"Es terrible", opina tajante el entrevistado. Y es que esta situación ocurre también "entre nosotros", refiriéndose a los académicos e investigadores, y no solo con la prensa: "Yo he leído publicaciones de compañeros contra el profesor Valladares". Por lo tanto, "es mucho más grave porque la ciencia nunca ha avanzado por unanimidad", señala.

Y es que, tal y como señala, "la ciencia avanza porque alguien se atreve a cuestionar el consenso existente y formular otras hipótesis": "Es la esencia del método científico".

Analizando sus declaraciones, Ricardo Díaz determina tajantemente que "no ha dicho ningún disparate". Pero ha recibido numerosas críticas porque "el conformismo tiene recompensa social".

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Por esta misma razón hay que tener en cuenta un factor: "La carrera de los científicos depende muchísimo de la financiación pública de su investigación así que en este contexto muchos investigadores aprenden rápidamente que discrepar puede tener costes".